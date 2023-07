La campaña para las elecciones del próximo domingo finaliza este jueves y la veda electoral comienza formalmente desde el viernes a las 8 de la mañana. En este marco, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Matías Taccetta, dialogó con medios locales, instó a la población a ir a votar y que cuentan con más de 250 proyectos.

"Que la gente vaya a votar es lo más importante", dijo Taccetta y agregó que "es importante que tengan conciencia ciudadana, que lo que se elige es muy importante a nivel local y provincial, será nuestro próximo intendente y gobernador durante los próximos cuatro años. La situación social y económica está muy difícil y las personas que van a gobernar tienen que estar preparadas".

Votar por Matías Taccetta es votar por un equipo de trabajo preparado para gobernar Esquel

El candidato a intendente de Juntos por el Cambios resaltó que "nosotros somos un equipo con experiencia y compromiso que quiere trabajar para la ciudad y sabemos como hacerlo. Hemos presentado una plataforma con 10 ejes y más de 250 proyectos, un trabajo de más un año y medio, que se lo acercamos a la comunidad para que lo lea y que para después controle si todas aquellas que proponemos las cumplimos".

Taccetta explicó que durante los últimos meses "hemos hablado con las instituciones de la ciudad, con los vecinos, caminado los distintos barrios , cara a cara, viendo y escuchando cuáles son sus necesidades y les contamos nuestras propuestas de cara al próximo gobierno".

"Mucha gente nos cuenta lo mal que lo está pasando, familias enteras sin trabajo, familias que no tienen acceso a los servicios básicos, en eso hay que poner el foco desde el próximo lunes, formando las bases dentro la transición que se hará con el gobierno actual", aseguró el candidato a intendente y añadió que "cuando es un cambio de gobierno y es cambio de partido político se hace muy largo y muy friccionado el proceso. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar desde el 31 de julio, hablar con los funcionarios y también con los empleados, para que sepan cuáles serán los objetivos del próximo gobierno, que los equipos técnicos que han elaborado todas las propuestas se puedan sentar con los funcionarios actuales y también ver en qué estado se encuentra el Municipio, no solamente en lo económico sino también en relación a la ejecución de los diferentes programas. También conocer a los empleados, yo los conozco y mucho, eso es verdad. Tener distintas charlas durante éstos cinco meses que tenemos por delante en esta transición. Somos personas de bien, buenos funcionarios y todo saldrá bien sea quien sea el ganador".

Por último, recordó que "puedo hablar de lo que se hizo en el Municipio porque estuve durante más de 10 años. Trabaje en la gestión de Williams y Ongarato. Uno tiene su impronta a la hora de trabajar , me sirvió mucho ser funcionario de Esquel porque me dio la experiencia para ser candidato. Me dio el conocimiento del funcionamiento interno de la administración y me fui formando desde abajo. Nunca asumí un cargo sin tener la capacidad para hacerlo. Todos somos distintos. Uno es lo que hace, lo que dice y cómo se comporta".