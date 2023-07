El hecho ocurrió este miércoles al comenzar la noche en un control de tránsito que se llevaba a cabo en Avenida San Martín, a la altura de Plaza Pagano, en el centro de El Bolsón. Allí, una conductora, por evadir el operativo, hizo marcha atrás impactando contra otro automóvil y se habría subido a la vereda para darse a la fuga pese a los intentos por detenerla del personal de Seguridad Vial de la Provincia de Río Negro.

Según relató a InfoChucao el conductor que sufrió el impacto en su automóvil por parte del vehículo en fuga, “cerca de las 21:10hs de este miércoles, mientras se realizaba un control de tránsito en la avenida San Martín a la altura de la Plaza Pagano, una joven que manejaba un automóvil Volkswagen color gris frenó de golpe y para evitar el operativo hizo más de 30 metros marcha atrás a gran velocidad y me termina impactando a la altura de la óptica delantera derecha” agregando que “a continuación salió para adelante subiéndose a la vereda por otros 20 metros en sentido sur norte pese al intento de policías e inspectores de Tránsito por detenerla a la altura del cruce con calle Pellegrini, para finalmente darse a la fuga”.

“El impacto que recibí fue tan fuerte que me torció el soporte del motor y no me arrancó más el auto” detalló el conductor damnificado, remarcando que “yo por suerte amagué a correrme porque si me agarraba de lleno me destrozaba todo el frente del auto”.

Desde Comisaría 12° se confirmó que quienes intervenían en el control vehicular era personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Policía de Río Negro junto con Tránsito municipal y que se trabaja para identificar a la conductora que se dio a la fuga. (InfoChucao)