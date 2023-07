César Treffinger, candidato a gobernador de la Alianza Por La Libertad Independiente Chubutense (PLICh) junto a Laura Mirantes, candidata a Vicegobernadora; Omar Lattanzio y Maira Frías, candidatos a Intendente y Viceintendenta de Comodoro Rivadavia y Andrea Toro, primera candidata a diputada provincial, fueron los encargados del cierre de campaña en la sede de la sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

El acto, acompañado por una importante multitud, cerró con las palabras de Treffinger quien repasó los aspectos centrales de la campaña electoral reseñando los desmanejos del gobierno provincial durante la contingencia climática vivida por la ciudad petrolera años atrás: “No hay margen para seguir haciendo las cosas mal”, sostuvo. “Tenemos que estar preparados. Lattanzio es el hombre ideal para manejar los destinos de Comodoro Rivadavia y junto a un grupo de jóvenes con Maira Frías. Es por acá Comodoro Rivadavia. Sepan que yo estoy donde debo estar”, sostuvo, al tiempo que le habló a toda la familia petrolera: “Les vamos a pedir el voto, que nos acompañen. Somos la única alternativa que puede mejorar la situación. No podemos hacernos los distraídos con la caída de la producción en la cuenca petrolera. 6.000 familias perdieron sus ingresos, y mientras tanto uno de sus competidores premia al secretario de los petroleros y lo pone como candidato a primer diputado nacional”.

En otro orden, Treffinger recordó: “Trabajé en empresas, industrias y estoy considerado el número uno en la capitalización en la República Argentina. Eso no es importante. Lo importante es por donde se empieza. Este niño, hace 40 años, nunca hubiera llegado hasta acá sino hubiese funcionado la educación. Hoy, hemos naturalizado que a nuestros niños no se les den clases, a nuestros maestros, no se les pague como corresponde. Reaccionemos ante lo que hemos permitido para que la historia de cada niño en nuestra provincia cambie. Hay que garantizare las cuestiones básicas y necesarias para que cada individuo pueda crecer, desarrollarse y formar una familia con valores y principios”.

Con respecto a la etapa preelectoral, el candidato enfatizó: “Hemos enfrentado una campaña obscena y escandalosa mientras no tenemos insumos en los hospitales, mientras nuestros niños no tienen clases ya que desde hace 5 años no se cumple el calendario escolar. La seguridad no tiene los recursos que necesita siendo Chubut una provincia rica en recursos. No nos faltan recursos, lo que sobran en Chubut son ladrones y corruptos”.

“Chubut el 30 de julio tiene la posibilidad de terminar con todo esto. Es por acá con la lista 1105 del PLICh con Treffinger y Mirantes al gobierno como la sociedad chubutense vuelve al poder y nos hacemos cargo los chubutenses de nuestro destino, de nuestro futuro y generamos las condiciones para tener el Chubut que merecemos. Es con Treffinger y Mirantes y sin megaminería”, aseguró ante el acompañamiento de los presentes.

“Treffinger no se vende, no destiñe, no tiene precio. A Treffinger lo moviliza una sola cosa: sacar adelante nuestra provincia. No me banco más las injusticias”, agregó. “Este domingo los sacamos, de una vez y para siempre. Vamos Chubut. Un Chubut mejor es posible, saquemos de una vez a todos estos sinvergüenzas. Hagamos historia. Hagámoslo posible”, concluyó el candidato a gobernador.