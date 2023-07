-Acá siempre hay kilombo en este país

-Perdón, de que país es usted, señora?

-De Ucrania.

Sucedió durante una nota que un movilero realizaba en relación al paro de subtes en Buenos Aires decretado por los denominados metrodelegados. El periodista, de un canal de aire porteño encontró justo a la mujer intentando ingresar para hacer uso del transporte subterráneo cuando encontró todo cerrado. Entonces se produjo el siguiente diálogo:

-Señora, no hay subte hasta las 4 de la tarde, dijo el cronista.

-A la miércoles!!, contestó la mujer.

-Sabía usted de esta medida?

-No.

.¿Cómo toma usted esta medida de los metrodelegados?.

-No se, no se. La verdad no se.

-Bueno que tenga buena jornada, la despidió el movilero.

La mujer siguió caminando y dijo una frase que no se llegó a escuchar. Entonces, el periodista volvió sobre ella y le preguntó:

-Cómo dijo señora?

-Acá siempre hay quilombo en este país

-¿De dónde es usted señora?

-De Ucrania.

Y allí terminó la nota callejera con la cara de asombro del cronista. Claro, la mujer (que tenía un acento evidentemente extranjero) pertenecía al país que hace más de un año fue invadido por Rusia y que desde entonces vive en guerra constante. Con ciudades devastadas y gente que huye. Tal vez sea el caso de esta señora que sin embargo aseguró que “siempre hay quilombo en este país”. Por supuesto que el video se viralizó y lleva ciento de miles de visualizaciones. Cosas que les pasan a los movileros quizá hoy por hoy, la forma más arriesgada de hacer periodismo.

C.G.