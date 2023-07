"Felicitaciones Nacho, Gustavo y el equipazo de Juntos por el Cambio en Chubut, felicitaciones también a Ana Clara en Comodoro, me gustó el reconocimiento de Nacho. Felicitaciones a todo el pueblo de Chubut que se animó a cambiar. Como decía Nacho, es un desastre lo que tienen en el sistema educativo. Primero la educación. Valoro que hayas puesto por encima la educación y hoy vuelve la esperanza a Chubut, a esta gran provincia, que tiene la pesca, que tiene el petróleo, que tiene el ganado ovino, que tiene turismo, que tiene la economía agropecuaria. Que tiene todo para crecer y que va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina”, señaló Rodríguez Larreta, en medio de los aplausos desde el escenario que compartió con Nacho Torres y Patricia Bullrich.

“Hasta último minuto quisieron robar la elección, pero ya se acabó”, aseveró. Y agregó: “Este es un triunfo de la transparencia, el gobierno de Chubut estaba estirando el reconocimiento del triunfo de Nacho, escondían los resultados. Hace horas deberíamos tener los resultados. Los chubutenses se animaron a cambiar, como en San Luis, San Juan, Santa Fe, en toda Argentina viene el cambio. Estemos siempre juntos, para ganarle al Kirchnerismo y terminar con la inflación que nos está matando. Juntos por el cambio, es nuestro compromiso. Así va a ser en toda la Argentina".

“Esta es la foto que va a estar mañana en toda la Argentina. Juntos por el cambio, siempre”, fue la contundente frase de Ignacio Torres, en el conteo final hacia la gobernación de Chubut, un minuto antes de la medianoche, en el escenario junto a los dos precandidatos presidenciables de Juntos por el Cambio.

Torres aseguró: “Acá estamos peleando juntos, espalda con espalda. Es una muestra de la maduración institucional de este espacio. En Chubut no hay halcones ni palomas. Y yo reconozco que tanto Horacio como Patricia nos apoyaron siempre”.

Afirmó, además: “Esto se resuelve hoy porque hoy Chubut tiene un nuevo gobernador. Como chubutenses nos sentimos avergonzados por las cuestiones que no funcionan. No puede ser que en este siglo tardemos hasta las 12 de la noche para escrutar una elección que deberíamos haber tenido a los 20 minutos de finalizada la elección. Quieren confundir porque no pueden entender cómo después de 20 años nos ninguneaban, decían 'no tienen experiencia, no llegan'. Este pibe les demostró que vamos a terminar con la desidia en esta provincia, no puede ser que no tengamos un código electoral. Quiero pedir disculpas sinceramente, la provincia está última en el ranking de transparencia institucional".

Y planteó: “Chubut cambió de una vez por todas. Quiero hacer una mención especial a una persona, que además de amiga, es una de las mejores dirigentes que conocí: Ana Clara Romero. La peleó contra todo, aprietes, hizo una elección del carajo en Comodoro Rivadavia. También quiero felicitar a los nuevos intendentes, este espacio surgió en el marco de Juntos por Cambio pero es un movimiento ciudadano, hay radicales, del PRO, peronistas, independientes, vecinalistas. Chubutenses que quieren sacar adelante la provincia después de 20 años de desidia y corrupción. Se les terminó la joda. Los cimientos de la cultura del trabajo, esfuerzo hacen falta... no puede ser que nos acostumbremos a estas cosas, como lo que sucedió hace dos semanas a los tiros. Cuando asumamos esas personas no van a volver. La provincia necesita orden y paz. Tenían la oportunidad de hacer bien el escrutinio, y sin embargo apelan a la trampa. Quiero dejarlos tranquilos de que Chubut cambió y que Chubut tiene nuevo gobernador".