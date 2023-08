En época de elecciones pasan cosas que a veces no trascienden pero que forman parte de todo un proceso que nos dejan sorpresas. Y este caso no es la excepción. Además del clima enrarecido que se vive sobre todo en Buenos Aires y Capital Federal donde como siempre, el latiguillo “se librará la madre de todas las batallas” sigue vigente como lo hace a través de los años.

Listas que se “cayeron”, decisiones de la Justicia Electoral Nacional, algunas de las cuales dejan muy mal parado a quienes pretendían ser candidatos y un ahorro inesperado e importante del gobierno en cuanto al dinero que debía repartir a los partidos políticos para la impresión de boletas forman parte de las novedades entre bambalinas que se fueron dando esta semana. También, una lista de deportistas y famosos que intentan incursionar en la política y que los partidos utilizan en cada elección como una especie de “anzuelo” para captar votos, fueron y son noticia en los comicios que tendrán pasado mañana domingo su primera expresión en las urnas.

El gobierno nacional dio de baja a un total 11 listas entre las que se encuentran la de Mempo Giardinelli, un catedrático y filósofo de importante participación en los últimos tiempos dentro del kirchnerismo. Iba a participar por el partido Proyecto Joven. De 75 años, Mempo no se sintió representado por Sergio Massa y había optado por seguir otro camino. Hay que recordar que alguna vez, en un reportaje había dicho palabras más, palabras menos, que se debía terminar con el Poder Judicial en el país.

Junto a él y por el mismo partido, también fue dada de baja Reina Ibáñez, quien no pudo cumplir con su sueño de ser la primera candidata transexual a presidenta en la historia del país. Los motivos fueron en realidad, algo poco transparentes: la utilización del dinero recibido para la confección de boletas que no habrían tenido el destino indicado. Otro caso, de iguales características es la del conocido Julio Bárbaro. Pero en este caso decidió no participar al detectar algunos negociados con la impresión de boletas. Los nombrados son los más conocidos de una lista de 10.

En lo que hace a Provincia de Buenos Aires se excluyeron 4 listas del partido “Principios y Valores” y solo quedó en pie la de su creador y candidato a presidente Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Exterior. Por otra parte, la provincia de Neuquén fue la que más boletas presidenciales inhabilitó por distintos motivos (falta de avales, presentación de boletas, etc). También hubo bajas en la provincia de Córdoba.

Con la exclusión de númerosos candidatos para cargos electorales, el gobierno nacional estima un ahorro de 4 mil millones de pesos en lo que hace a la impresión de boletas, casi un 30 por ciento del presupuesto original.

Por otro lado y como ocurrió en elecciones pasadas, varios partidos recurrieron a integrar en sus listas a artistas, periodistas y personajes conocidos de la cultura. Tal los casos de Teresa Parodi, Luis Brandoni, El Dipy, la periodista Marcela Pagano, Maximiliano Guerra, Catalina Riganti (una de las primeras quintillizas del país), los periodistas Mario Markic y Walter Queijeiro y el exintegrante de la mítica banda de rock nacional “Almendra”, cuya figura principal fue el inolvidable Luis Alberto Spinetta.

Asi, con estas “perlitas” que muchas veces pasan inadvertidas, las PASO están a la vuelta de la esquina. La política argentina (o parte de ella) es asi: candidatos que hacen maniobras sospechosas antes de someterse a las urnas. Otros que prefieren abrirse antes de quedar pegados en maniobras turbias. Y la de siempre, la de recurrir a figuras públicas tal como en algún momento fueron Carlos Reutemann, Daniel Scioli, Amalia Granata, Cinthya Fernández y la misma Moria Casán que aunque no es candidata se muestra como una “jefa artística de campaña” de Sergio Massa, yerno de su actual pareja Fernando Galmarini que es padre de Malena, la esposa de Massa y candidata a intendenta de Tigre. ¿Se entiende?

C.G.