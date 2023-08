El médico Sergio Wisky, quien ocupará el cargo de ministro de Salud en la gestión de Ignacio "Nacho" Torres como gobernador, se encuentra en Esquel para conocer las necesidades de los trabajadores de Salud y evaluar los trabajos que se deberán realizar para mejorar el funcionamiento del Hospital Zonal.

En el marco de su recorrida, el futuro ministro indicó que "hay que escuchar y ver qué camino se tomará".

"El gobernador en esta etapa planteó darle previsibilidad a la provincia y se está negociando la deuda. Eso nos dará un marco concreto de negociación, hay que tratar de ser lo más realista posible e intentar dar lo máximo que se pueda dar para tratar de contener a todos los trabajadores, porque es esencial que el trabajador de salud esté bien", dijo respecto a las negociaciones salariales.

Wisky destacó que todavía no comenzó el proceso formal de transición de gobierno, por lo que no se ha reunido con la ministra de Salud, Miryám Monasterolo.

"Ni bien comience, hay que darle un marco de trabajo. Me interesa tener datos del recurso humano, de tecnología, conectividad, logística de traslado y una cosa esencial es hacer un diagnóstico de la cultura que se vive en cada una institución para trabajar sin tensionar al personal; es clave que el proceso fluya y que no sea de tensión constante como estamos viviendo", señaló.

Asimismo, señaló que hay que mejorar la distribución del presupuesto provincial destinado a Salud. "Tenés casi el 75% del presupuesto en salario y solo el 1% en inversión y eso habla de porqué se van deteriorando los lugares, las ambulancias, falta de insumos. El presupuesto está muy tensionado y vamos a ver cómo se va a redistribuir para sacar la tensión con dos prioridades que marcó el gobernador que son educación y salud", sostuvo.

El próximo ministro señaló que mantendrá reuniones con todos los equipos de trabajo de todos los servicios del HZE para elaborar un diagnóstico de la institución y adelantó que uno de los objetivos a futuro será la creación y fortalecimiento del área de Recursos Humanos.

"Salud no existe sin recurso humano. No hay probabilidad de resolver los problemas si no estás al lado de la gente que recibe el problema. Nosotros existimos como sistema para darle solución al ciudadano y en base a esa demanda o necesidad hay que armar una oferta para dar respuesta", sostuvo.

Por último, se mostró de acuerdo con la construcción de un nuevo Hospital Zonal en Esquel.

"Está colapsado, es un parche sobre otro parche, y eso impacta en el trabajo y en la salud de las personas que vienen. Hospital nuevo tiene que haber y eso implica un desarrollo de elección porque priorizás que sea accesible, cómodo y que proyecte crecimiento; implica un trabajo de diseño, después conseguir financiamiento y construirlo. Mientras tanto vamos a tratar de descomprimir las derivaciones para ver cómo podemos mejorar los hospitales que derivan y mejorar el Hospital de Esquel", concluyó.