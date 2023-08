En la mañana de este miércoles, informamos acerca de los 24.639 usuarios a los que Movistar deberá pagarles por fallas en el año 2013.

El Abogado Crhistian Pasquini, impulsor de este reclamo, dialogó con Red43 acerca de cómo se fue dando todo el proceso para que, diez años después, los usuarios afectados puedan ser indemnizados.

"En ese momento no había WhatsApp ni llamadas ilimitadas; era otro tipo de comunicación", recordó Pasquini, resaltando que en aquel entonces "hacías una llamada y se cortaba o mandabas un mensaje y llegaba a las horas; el servicio era muy deficiente".

"Lo primero que hicimos fue denunciar a la empresa ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, el ente regulador de la telefonía celular; no solo lo hice yo sino también un numeroso grupo de vecinos. Se presentaron en Esquel, constataron que había pocas antenas para tantas líneas y exigieron la instalación de más antenas; esto comenzó a regularizarse a principios de junio"

Seguidamente, el abogado destacó que a partir de allí "iniciamos algo que para el momento era muy novedoso; había un fallo reciente en la Corte Suprema que se llama una acción de clase; es cuando una persona tiene un perjuicio generado por un hecho que en realidad genera un perjuicio para un sinnúmero indeterminado de personas. Inicié la acción de clase; en ese momento en Esquel no había Asociación de Consumidores, entonces tuve que hacer circular una planilla en la que juntamos unas 1400 líneas y se indicaba el perjuicio causado".

Posteriormente comentó que el Juez abrió esa acción de clase y con pruebas se logró demostrar la deficiencia que había tenido el servicio: "hubo una sentencia en primera instancia; la Cámara de Apelaciones, con buen tino, ratificó la sentencia; el expediente fue al Superior Tribunal, luego volvió a la cámara y volvió al superior con un recurso de casación que en principio se rechazó. Finalmente en todo ese largo camino, el expediente llegó a Esquel para ejecutar la sentencia".

"Sabíamos que eran más los usuarios afectados. El Juez ordenó y le puso un plazo a la empresa para que determine la cantidad de usuarios afectados en ese lapso de 2013. Se agregaron 23.159 líneas más"

"Se determinó que toda la comunidad tome conocimiento de esto. Lo importante para el ciudadano es saber si está en el listado... Si tu línea está incorporada no tenés que hacer nada, serás beneficiado. Si no estás, puede que aparezcas en el otro listado de aquellos que firmaron la planilla inicial. Y si no están en ningún listado, hay que acercarse al Juzgado, para ser incluido", enfatizó Pasquini, dejando en claro que todos los incluidos serán verificados para corroborar si en aquel entonces estaban en Esquel y contaban con la línea Movistar.

La indemnización que se fijó, actualizado al 1 de agosto de 2023, es la siguiente:

- Quienes contaban con línea telefónica con sistema de tarjeta o prepago, recibirán $12.250

- Quienes contaban con abono mensual, recibirán $19.950

Al ser tantos los usuarios y las líneas, la forma más fácil y que a la vez le sirve al ciudadano, es con un saldo favorable en la línea: "esto, el próximo mes, debería regularizarse", explicó el abogado.

También aclaró que hay casos de personas que están en el listado, que hoy ya no tienen la línea: "esas cuestiones se irán resolviendo caso por caso".