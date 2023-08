La directora de la Escuela N° 210 del barrio Badén de Esquel, Ruth Woodke, explicó qué ocurrió en el almuerzo del día viernes 11 de agosto, en el que los alumnos no pudieron comer porque la comida tenía mal olor.

"El viernes pasado, los niños no pudieron comer una comida porque tenía olor feo. Tomamos la decisión de que los chicos no la coman y retiramos ese almuerzo. A partir de ahí, buscamos la causa por la que tenía olor feo la comida y llegamos a la conclusión de que el pollo que nos proveen había perdido la cadena de frio. Fue la causante del olor de la comida", explicó la directora de la escuela.

En cuanto al reclamo de los padres, Woodke comentó: "Los papás no vinieron en el momento. Esperé al día lunes, para ver si los niños estaban descompuestos y un papá vino a consultar. Le expliqué el caso y lo entendió. Ayer, los papás se autoconvocaron para que demos una explicación de lo que había sucedido. Antes, enviaron un mensaje a Facebook. No sabemos de dónde viene porque es un Facebook anónimo y nos decían que habíamos dado comida del día anterior y muchas cosas que no son la realidad".

De todas maneras, la directora desmintió la información que circuló en redes por alumnos en estado de intoxicación. "El proveedor vino y nos pidió disculpas. Nos va a reestablecer el pedido con otra mercadería en buen estado, por supuesto. Hicimos un acta y lo informamos a nuestras autoridades correspondientes. Todo fue solucionado en ese aspecto. Hubo información errónea, porque dijeron que había chicos intoxicados y eso no es verdad. Acá no llegó ningún papá con certificado y el Hospital no se expidió al respecto", manifestó.

Por último, Woodke contó sobre los problemas edilicios de la escuela: "Nuestro problema radica en el espacio. No tenemos un comedor, una cocina acorde a lo que debe ser porque nuestro sum está inhabilitado hace tres años. Hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta de ninguna autoridad. Tenemos una cocina, con un solo horno donde cocinan tres personas para 180 alumnos y los chicos comen en las aulas. Esto no es una novedad para las autoridades, esto pasa hace tres años", concluyó.