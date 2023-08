PAMI informó que este miércoles fue víctima de un hackeo de sus sistemas pero que la información de sus servidores fue puesto “a resguardo y protegida”. El funcionamiento de sus sistemas se retomará de manera progresiva. Los turnos programados deberán ser atendidos con normalidad, explicaron.

“Queremos informarles que los sistemas de PAMI han experimentado un ciberataque que ha afectado temporalmente el servicio. El ataque ha sido mitigado y toda la información de nuestros servidores se haya resguardada y protegida. Asimismo, como parte del plan de contingencia, los sistemas se han suspendido y serán dados de alta progresivamente”, mencionó un comunicado de la entidad.

“Turnos programados con médicos de cabecera y especialistas: Informamos a todos los médicos de cabecera, clínicas, sanatorios y hospitales del país que los turnos ya programados a la fecha deben ser atendidos con normalidad y se permitirá la transmisión cuando el sistema sea restablecido. Las consultas serán validadas aunque no se hayan transmitido en tiempo real”, continuaron desde PAMI.

Para el caso de los medicamentos, el PAMI informó: “Toda receta prescripta con anterioridad podrá ser dispensada normalmente en las farmacias de la RED PAMI. Las recetas requeridas en esta jornada deberán ser emitidas una vez que el servicio haya sido restablecido y enviadas oportunamente al afiliado”.

En Esquel, la titular de PAMI dialogó con Red43 para comentar lo ocurrido.

"Tuvimos un gran hackeo a nivel nacional de todas las redes de PAMI. Nos cortaron la red y no nos permiten prender las computadoras para no seguir afectando al sistema", destacó, agregando que "aun no nos habilitan el sistema para trabajar con normalidad".

Ante esta situación, se activó un protocolo manual: "solo nos podemos comunicar con Comodoro por WhatsApp, pero no por los medios institucionales".