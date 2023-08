El Consejo de Discapacidad de Esquel será liderado por Geraldine Roberts, Paola Gutiérrez y Federico Galván.

La expresidenta del Consejo de Discapacidad, Jackeline Nasif, dialogó con Red43 y contó que fue "una decisión tomada desde hace un tiempo, pero justo aproveché cuando se hizo el cambio de autoridades para decir que había llegado hasta acá".

"Me parecía que era momento de los jóvenes. Sentí que era necesario correrme por una cuestión de que mi imagen estaba muy pegada al Consejo de Discapacidad", contó Nasif y señaló: "Es una suerte enorme de que Geraldine Roberts haya aceptado junto con Paola Gutiérrez, y temer a Federico Galván como secretario".

"Habrá caras nuevas, y hasta una perspectiva diferente al Consejo de Discapacidad".

Por su parte, la nueva presidenta del Consejo de Discapacidad, Geraldine Roberts, expresó: "no soy una persona que se queda callada cuando una cosa no le parece justo. Soy bastante fácil de hablar, lo tengo a mi favor y me han inculcado el no callarme cuando algo no es como te lo pintan las personas".

Respecto a la accesibilidad en Esquel, Geraldine contó: "Hice un mapa de todas las imperfecciones que hay en la vereda. Caminé cinco cuadras usando bastón y casi me caigo. Me siento más segura andando por la calle y eso acá que estamos en una zona que está armada por vecindario. A la vez, indicó "Me manejo más con las sensaciones de espacio y texturas del suelo, pero la gente en silla de ruedas, gente con autismo no hay cartelería que indique alguna cosa".

"Tenemos una hermosa lista de leyes, un abanico extenso que se ha hecho, pero no se ejecutan", manifestó.

"Hasta agosto de 2024 soy la presidenta, pero nos vamos a manejar en equipo, nadie va a tomar una decisión sin consultárselo a los demás, somos un grupo de trabajo que tomamos la posta para ver como gestionar esto", remarcó y agregó: "mi forma de pensar es sin política, me voy a manejar bien con quienes quieran trabajar".

"Mi objetivo será que la discapacidad deje de ser la bandera de campaña para algunos".

"Vamos a intentar de tener una gestión de organizarnos con la gente del Consejo, buscar quienes quieren trabajar y empezar a invitar a gente nueva", concluyó.

E.H