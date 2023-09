En las últimas horas, trascendió un alarmante incidente en la Escuela 728 de la ciudad portuaria, donde un estudiante de 5to año fue víctima de una brutal agresión por parte de otro compañero. El resultado de este acto de violencia fue la necesidad de someter al joven agredido a una intervención médica que implicó la colocación de 13 puntos en su cabeza.

Según la información recopilada, el agresor, tras solicitar permiso para ir al baño, regresó al aula y atacó sorpresivamente a su compañero por la espalda, propinándole tres fuertes golpes.

El hecho ocurrió dentro del aula del laboratorio en donde estaban todos los alumnos. Durante el ataque, un tercer alumno intervino para evitar que los golpes continuaran, resultando en la caída del objeto utilizado como arma, un caño.

Una vez que el caño quedó en el suelo, el agresor intentó recuperarlo para continuar con la agresión, pero fue contenido por quienes se encontraban en el aula y reducido antes de que pudiera causar más daño.

La madre del joven agredido expresó su profunda preocupación y frustración, afirmando que la institución educativa no tomó medidas adecuadas en respuesta al incidente. Además, señala que su hijo sufrió una pérdida de audición como consecuencia de la agresión, y destaca su inquietud ante la posibilidad de que el agresor continúe circulando impunemente por la escuela.

Habló la madre de la víctima

“Después del tercer golpe mi hijo cayó al suelo y en ese momento un compañero le salvó la vida porque llegó hasta el lugar, sujetó al agresor y tiró el caño por la ventana porque quería seguir golpeándolo, el resto de los compañeros lo ayudaron a levantarse y trataron de asistirlo pero no había botiquín, ni un adulto”, detalló la mujer dolida al relatar el ataque.

La madre comentó que al otro día en Fiscalía el Doctor Bugueño le aseguró que las agresiones que recibió su hijo están bajo la carátula de Tentativa de Homicidio, “porque no le pegó en ningún lugar más que en la cabeza y no cesó su accionar sino que si no intervenía el otro compañerito lo iba a seguir golpeando en la cabeza en el piso”.

El menor debió ser atendido por un traumatólogo que lo derivó a un neurólogo, además tiene inconvenientes auditivos, está con psicólogo y también debió ser atendido por un médico forense para constatar las lesiones. “Tiene que ver a un psiquiatra también porque está en un estado de shock post traumático” afirmó la mujer.

Por otro lado la madre del menor que detuvo al agresor aseguró que el resto de compañeros presentes también fueron víctimas ya que varios recurrieron al psicólogo en los días siguientes por ataques de ansiedad e incluso por no poder dormir. “Que se haga justicia”, pidió. (El Chubut)