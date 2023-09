Nahuel Bender es un reconocido Profesor que ejerce hace 24 años la docencia de Historia.

En el Día del Profesor, desde Red43 quisimos conocer su trayectoria de vida y formación, homenajeando, de alguna manera, a todos los profesores en su día.



"Me recibí en diciembre del 1999 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Empecé a trabajar enseguida como profesor y al poco tiempo el mercado laboral estaba bastante saturado, por lo que fui a trabajar a Chaco. Allí estuve en un Albergue Estudiantil durante tres años y en el 2006 por circunstancias personales me vine a la Patagonia", destaca Bender, quien desde 2011 vive en Trevelin, localidad donde ejerce, además de trabajar en algunos institutos superiores de Esquel.

"El Día del Profesor no está muy difundido pero no es lo esencial, sino lo que uno realiza en el aula. Considero que hay que capacitarse para estar lo mejor preparado que se pueda para afrontar las distintas situaciones que se dan en el aula"

Bender afirma que "las instituciones no te preparan para ser profesor, te brindan el conocimiento, pero con la práctica uno aprende el oficio. Aprendo mucho de los alumnos, es algo que me sorprende y me gusta que así sea. Me encanta estar en el aula, es lo que más disfruto de la docencia".

"En ésta ciudad encontré trabajo, me pude comprar mi casa que es el sueño de la clase media. Gracias a la Universidad Pública pude seguir estudiando la Lic. en Ciencias Políticas con modalidad semipresencial"

A la hora de dejar un mensaje, Bender enfatiza que "a los estudiantes con los que trabajo les diría que entiendan que no es fácil estudiar en los tiempos que corremos, en todos los niveles; pero sólo caminando se puede encontrar el sentido de las cosas, hay que intentar".