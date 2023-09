(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Si yo fuera profesor o entrenador de algunos de los equipos de fútbol que están dentro del sorteo que se llevará a cabo hoy en la agencia Chubut Deportes, anunciaría de manera inmediata la baja del equipo para representar a la provincia del Chubut en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata.

Entiendo que los pibes y las pibas tienen la inmensa ilusión de conocer el mar y pasar una semana fantástica, cosa que yo lo hecho y, les aseguro, que es una experiencia invalorable.

Los pibes y las pibas no tienen la culpa sobre la incapacidad de los grandes, pero sería un muy buen mensaje de la juventud que no acepte un viaje en estas condiciones. No hay ningún tipo de mérito deportivo. El viaje depende si cae rojo o negro, en par o en impar. La Agencia Chubut Deportes se convirtió en un casino.

Quedó muy evidente, el ente máximo provincial del deporte tiene nulo interés en el desarrollo del deporte social y comunitario.

Los valores que entrega el deporte, la adrenalina que brinda la competencia, de compartir con el rival y los árbitros, de conocer el reglamento, de aprender las reglas de convivencia, el ganar y el perder de manera leal fueron pisoteados por un grupo de dirigentes que no entendieron porque están en el lugar que están.

Sería una pena inmensa que haya equipos de futbol que se saquen fotos en Mar del Plata con la bandera de Chubut Deportes, cuando la misma agencia Chubut Deportes no los cobijó, no los protegió, no les fomentó el marco necesario para aprender los que se transmite a través del deporte.

A través del deporte se enseña y se educa, lo que pasó hoy (que no es solamente de hoy) es decirle al piberío que da lo mismo ganar o perder, que da lo mismo entrenar o entrenar, que da lo mismo escuchar al profesor o no darle pelota cuando da indicaciones.

Sería sano, que Chubut no pueda presentar equipos de fútbol en los Nacionales Evita. Es muy feo salir campeón provincial por sorteo.