Reclamo por toma de terreno en la zona alta del Barrio Matadero

Georgina, una de las afectadas, compartió su experiencia y preocupaciones. "Hay una toma en mi terreno, queda justo en una esquina y ya están construyendo. Ya pusieron postes y empezaron a hacer una casilla", contó. La mujer explicó que "Con este tema de que no nos dejan construir, no podemos hacer nada. Nos ponen mil trabas para sacar los pinos, no podemos seguir adelante".

Gerogina contó que, en su caso "Somos tres, estamos en la casa de mi mamá. Esperamos 3 años. Yo estoy anotada en tierra fiscal hace 13 años".

La denunciante señaló las dificultades para avanzar en la construcción de sus viviendas debido a diversas restricciones y la falta de permisos. Además, mencionó que varios preadjudicatarios se encuentran en situaciones similares, viviendo en casas de familiares o alquilando mientras esperan poder acceder a sus terrenos.

"La mayoría de nosotros ya hicimos un montón de notas. Ya vino el intendente anterior, y el nuevo intendente ya sabe todo lo que pasamos. Él estuvo, pero no tenemos respuesta, es lo mismo de siempre", agregó Georgina.

Otra vecina, Alejandra, también compartió su experiencia, destacando la burocracia y las trabas que enfrentan para poder iniciar la construcción en los terrenos que les fueron asignados. "Se tiran la pelota del uno al otro. Aquí supuestamente ya podríamos empezar, pero nos ponen trabas", señaló Alejandra.

O.P.