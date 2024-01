B° Matadero: "Necesitamos que nos digan lo que debemos o no hacer los preadjudicatarios"

Gladys Hidalgo, una de las afectadas, manifestó sus inquietudes y frustraciones en relación con las restricciones que enfrentan para avanzar en la construcción de sus viviendas. "Las reuniones siempre son palabras y nada más. Lo que molesta mucho y preocupa es que no nos dejen hacer nada: no tocar, no cerrar", expresó Hidalgo.

La preadjudicataria denunció falta de claridad y coherencia en las indicaciones recibidas, lo que genera confusión entre los vecinos que buscan construir sus viviendas.

Hidalgo también destacó la necesidad de recibir apoyo y orientación por parte de las autoridades locales y la junta vecinal. "Necesitamos que de una vez por todas nos digan lo que debemos o no hacer los preadjudicatarios, que nos den una mano en pasar la máquina y trabajar el predio", afirmó.

La afectada recordó que la plata para los servicios siempre estuvo disponible y destacó que Matías Tacetta, antes de asumir como intendente, estaba al tanto de esta situación. "Matías siempre supo, él fue una de las personas que nos ayudó a pelear el tema para que entraran la mayor cantidad de vecinos del Barrio Matadero cuando fue designado el loteo para el barrio", comentó.

O.P.