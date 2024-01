El responsable de la Unidad Ovina del Campo Experimental Agroforestal del Inta en Trevelin, Martín Villa, se refirió a la denuncia realizada por robo de carneros.

"Esto tiene una pérdida economica importante. Nosotros no solo hacemos producción sino que tenemos cabañas, mejoramiento genético con genética importada. Los animales que se robaron tienen alto valor genético y económico", lamentó.

Además, señaló que en el INTA "hacemos investigaciones con laboratorios de reproducción y empresas de alimentos balanceados. Todos esos ensayos llevan varios años y que te roben los animales significa que no puedas terminar algunos, por lo que tiene un efecto multiplicador el problema. Si no están los ensayos, esos productos no tienen información para ser utilizados por los otros productores", explicó.

Asimismo, Villa lamentó que el robo de animales en la región es una problemática seria que genera problemas para los productores. "El abigeato es uno de los problemas más graves que hay sumado al de los perros de los pueblos que hacen daños y matanzas", dijo.

Por el robo, indicó que desde el Campo Experimental se está trabajando en fortalecer la seguridad del predio. Además, se realizó la denuncia formal en la Policía, por lo que se intensificaron los patrullajes en la zona donde está ubicada la institución.

C.S.