Pese a toda la información disponible, hay personas que no respetan las normas vigentes al momento de pasar una jornada en la naturaleza.

Turistas y residentes recorren diferentes zonas, áreas y sendas de parques nacionales. Resulta lamentable observar que, a pesar de informar continuamente por todos los medios sobre las diferentes medidas de seguridad en general y de prevención de incendios forestales en particular, se ha detectado una gran cantidad de personas que, persisten en no respetar las indicaciones que están claramente establecidas en la cartelería.

En esta ocasión, el hecho tuvo lugar cuando el personal del Parque Nacional Lanín detectó campamentos y fogones fuera de las áreas designadas para tal fin. Según informes, los responsables de esta actividad ilegal eran residentes de San Martín de los Andes que estaban celebrando un cumpleaños en el lugar.

Ante esta situación, se aplicaron las multas correspondientes a los infractores y se les advirtió sobre los riesgos asociados con hacer fuego en áreas no habilitadas, especialmente en un contexto de emergencia debido a los incendios forestales que afectan la zona norte del área protegida.

La prohibición de hacer fogones en lugares no habilitados y el pedido de no dejar residuos en los lugares de Uso Público son otras infracciones no respetadas.

En tal sentido, se informa que durante el fin de semana se recibieron diversas denuncias por fogones en zonas no habilitadas de Lago Gutierrez y Ñirihuau, encontrándose gran cantidad de residuos en diferentes zonas del Parque Nacional.

También se observa de manera continua visitantes que hacen caso omiso de la cartelería de seguridad, poniéndose a sí mismos y su seres queridos en peligro innecesariamente.

En relación a lo anterior se indica:

Respetar la cartelería de seguridad. Cuando figura alguna actividad tachada en rojo, significa que está prohibida. Cuide su seguridad, la de sus acompañantes, y evite multas.

Está prohibido hacer fuego en todo el territorio. Solo se puede realizar en los CAMPINGS HABILITADOS.

En el resto de las áreas (playas, senderos, montaña, etc.) sólo se puede utilizar calentador. Evitar multas.

En los campings en los que se puede utilizar el fuego en fogones habilitados, para apagarlos correctamente:

Hacerlo con abundante agua.

Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.

Echar agua sobre la fogata y sus alrededores.

Asegurarse que los restos de la fogata queden fríos.

Controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

Llevarse la basura siempre. Las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Recomendaciones generales:

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas.

Si vivís cerca de bosques o en el campo, mantener los alrededores de la vivienda despejada de arbustos y desechos.

El Cordillerano