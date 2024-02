El cantante de la mítica banda de cumbia, Tambó Tambó, Diego Mujica dialogó con Red43 luego de un show que hizo bailar a todos los esquelenses y recordar las canciones que forman parte de los 25 años de trayectoria.

En este sentido, el cantante expresó que tuvo la oportunidad de venir en otras ocasiones y siempre los recibieron con mucho cariño en la Patagonia. "No somos habitúes del lugar, pero las canciones no se olvidan, estamos felices".

"Hubo un público familiar y es una banda clásica que tiene 25 años de trayectoria. Me voy muy contento, venía con miedo porque me faltaba un músico pero no se notó y la gente lo disfrutó muchísimo", relató el artista.