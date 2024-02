Este sábado en horas de la tarde se realizó una caravana en el Parque Nacional Los Alerces en reclamo de justicia y que ese investiguen los incendios forestales que se registran en la región.

La convocatoria fue impulsada por Teresa Schinelli, técnica del Área Forestal del INTA, y contó con la participación de más de 40 vehículos particulares.

"Desde hace 16 años el Parque Nacional Los Alerces y el área provincial lindera han sido víctimas del delito ambiental de incendios forestales intencionales- Han quemado de manera intencional un total 17.326 hectáreas, eso equivale a 9 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvo.

Asimismo, la técnica profesional del INTA, señaló que "un Parque Nnacional no es solo un área recreativa, es un ecosistema que fue elegido por distintas particularidades de riquezas animales y vegetales que necesitan ser preservadas para poder conservarse para las generaciones futuras"

"Gran parte de las áreas eran bosques de coihue, ciprés o lenga. Estas especies carecen de la capacidad de rebrotar de cepa y su prevealencia depende exclusivamente de semillas que caigan de árboles cercanos, por lo que cuando se queman muchas hectáreas, el lugar queda sin la posibilidad de regenerarse con la misma especie ya que no quedan árboles para aportar semillas", lamentó.

"No vamos a volver a verlos, nuestros hijos y nietos no van a volver a verlos. Es el total de nuestro tiempo y el de tres generaciones más que ya no vamos a ver esos bosques. No hay forma de dimensionar el daño que estas personas han causado. Han provocado un cambio que afecta a muchísima gente por muchísimo tiempo", sostuvo en su discurso luego de la caravana en defensa del Parque Los Alerces.

C.S.