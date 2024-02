"Basta de tirar de la soga y mentir porque los gobernadores estamos acompañando y los votos están, así que no vamos a permitir más la falta de respeto", afirmó Torres en relación con la votación de los artículos del proyecto "Bases". Además, hizo hincapié en que los gobernadores cumplieron con el compromiso adquirido en reuniones previas.

En declaraciones a TN, Torres, recomendó al gobierno nacional que haga "una autocrítica y revea su incontinencia twittera" porque "si se prioriza la supuesta épica de 'la casta no me deja gobernar' y nadie se sienta a hablar con coherencia, responsabilidad y respeto, me parece que este relato se les va a ir acabando".

El gobernador habló en representación de los diez gobernadores que habían acordado apoyar el proyecto de ley Bases enviado por el Ejecutivo al Congreso. "Somos republicanos pero todo tiene un limite y no vamos a permitir que nos tomen el pelo y nos falten el respeto cuando hay un gobierno que le apunta a quienes queremos que le vaya bien", declaró.

En cuanto a las acusaciones de "casta" y "diputados y gobernadores coimeros", Torres pidió que se den nombres y exigió respeto por parte del Presidente, Javier Milei, y sus funcionarios. Subrayó que los gobernadores también fueron elegidos por el pueblo y no pertenecen a ninguna "casta".

O.P