El 9 de noviembre del 2022, un profesor de música del Jardín N° 406 fue sindicado por un grupo de padres de haber abusado de 14 nenes. A los días el número de denuncias aumentó y comenzaron un sinfín de movilizaciones pidiendo justicia que se reiteraron por varios meses.

La situación generó un estallido de furia de madres y padres afuera del jardín, incluso prendiendo fuego al auto de la directora que se encontraba estacionado en el lugar. La policía se apostó en el lugar y rápidamente la grave denuncia llegó a medios nacionales.

A más de 500 días, el profesor de música identificado como José. R dio a conocer su versión de los hechos ocurridos esos días y que, debido al escrache público, lo llevaron a ya no vivir en la ciudad petrolera.

“Me sorprendió la cantidad de casos denunciados. Cuando fui notificado era una sola y después me enteré que eran demasiadas y con cosas que se inventaban, me dañaban a mí y a mi familia. Era una cantidad de mentiras y no me dejaron defenderme. Sentí que peligraba mi vida”, contó.

Y aseguró que “nunca me pregunté el porqué, ni qué había detrás de las denuncias. Nunca supe que me podía pasar a mí y no me pregunté por qué sucedió. No hay una respuesta. Lo que siempre quise fue que saliera la verdad a la luz”, aseguró el docente.

El profesor de música reconoció que “todos miraban mis clases y solían reírse porque eran divertidas; nunca trabajé con aulas cerradas y siempre estaba acompañado por otras docentes y compañeras. ¿Cómo puede ser que se digan esas barbaridades? Los papás iban siempre al Jardín, ellos sabían que se veía todo y cómo trabajábamos. No hay forma de que se puedan hacer las asquerosidades que me atribuyeron”.

“Desde un primer momento –reconoce- estuve a disposición; entregué mi teléfono y mi computadora de manera voluntaria. Jamás me negué a nada porque sé que no tengo nada que esconder; no hice nada. Me encantaría que salga la verdad a la luz”, indicó sobre la investigación que se inició.

Sobre su futuro laboral, descarta volver a las aulas: " Hoy me pongo nervioso, transpiro mucho y se me nubla la vista. Tengo una especie de ataque de pánico y siento que no puedo ser responsable ni de mí mismo. No podría volver a trabajar porque tengo que cambiar hasta mi vida profesional”.

E.H



Fuente ADNSUR