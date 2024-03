“Le dijeron que si no lo hacía, lo iban a tirar al río. Ahora mi hijo se siente amenazado”, dijo la madre del chico de 12 años abusado por cinco compañeros. En tanto, se lleva a cabo una acalorada reunión de padres en la escuela 752 de Rawson a la cual pertenecen a los alumnos. Casi 200 padres concurrieron a la misma. Hubo griteríos y denuncias cruzadas. El caso amenaza con convertirse en un verdadero escándalo en la capital provincia tratándose además de una escuela emblema que se encuentra ubicada a pocos metros del centro cívico de la ciudad. El chico vive con su abuela paterna a quien la justicia le dio la tenencia.

“Lo abusaron. Tengo los videos bien filmados con las caras de los menores. Yo no quería mirarlos, pero el sábado fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Me tomaron la denuncia. Iban a darme información de lo sucedido en la Fiscalía y hasta hoy no tengo respuesta de nada”, expresó la mamá a FM del Viento.

Además, agregó que “ llamé a Fiscalía y me dijeron que recién llegó ayer la denuncia. Yo hice la denuncia el sábado. Me tuvieron muchas horas, es algo que no puedo creerlo, se ve todo y tengo los videos guardados”.

Al consultarle sobre el estado de menor expresó “yo lo llamé ayer a las 21 de la noche y me dijo “estoy bien”. Aunque él no vive conmigo, porque la Justicia se lo dio a su abuela paterna”, agregó la mujer que se identificó con el nombre de Yanet.

El hecho que se investiga, como informó Red43, gira alrededor de un caso donde se habría vulnerado la intimidad de un estudiante, situación que fue observada por otro grupo de compañeros, en donde alguno de ellos filmó la escena y la difundió en redes sociales.

La situación tomo tal dimensión y trascendencia que son múltiples las personas que han individualizado al o los presuntos autores del ataque en redes sociales, señalando sus barrios de residencia, e inclusive a quien habría registrado con su celular los acontecimientos.

La terrible situación fue confirmadas por fuentes judiciales las que admiten que hay denuncia en sede policial y por ende se ha iniciado un expediente con intervención de varios organismos involucrados, dada la participación de menores de edad, escolarizados, en un acto de gravísimo encuadre jurídico.

Por tratarse de menores, tanto la víctima, como los presuntos actores del penoso suceso, no se puede difundir elementos o situaciones que llevan a develar la identidad de ninguno de ellos. La ley prohíbe expresamente cualquier acción que exponga públicamente ni a la víctima ni sus posibles agresores buscando preservar su privacidad. Esto es importante tomarlo en cuenta porque en redes sociales se han publicado fotografías de los sospechosos de autoría, se los ha identificado con nombre y apellido y señales de residencia familiar. Difundir tal información puede tener consecuencias impredecibles por parte de quienes se consideren agraviados.

Por otro lado las expresiones de padres, cuyos hijos asisten a dicho establecimiento no han ocultado su indignación y exigen conocer qué medidas se han adoptado y que garantía existe respecto que estas conductas no se repitan en lo sucesivo. Por eso la reunión de padres se desarrolla con mucho nerviosismo ante la presencia de autoridades de la escuela.