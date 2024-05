Por Lelia Castro

Karen Boudargham, esquelense de nacimiento y ciudadana del mundo por elección, ha construido su vida entre los ritmos de la danza y la pasión por conocer nuevos horizontes. Desde sus primeros días en la Patagonia hasta sus incursiones en tierras lejanas, Karen ha forjado una historia marcada por el movimiento y la búsqueda de conexiones humanas.

Nacida en Esquel y criada entre el Barrio Docente y la Plaza del Cielo, Karen encontró tempranamente su pasión por la danza, guiada por una abuela y una madre entusiastas del arte. De la mesa familiar a los festivales locales, su infancia estuvo impregnada de los compases del tango y el charleston, semillas que germinarían más tarde en su dedicación a la enseñanza y práctica de las danzas árabes.

“Yo empecé a bailar por mi abuela materna, ella me hacía bailar, hacía que me agarre de la punta de la mesa y ahí me enseñaba a mover mis pies aislando mi torso, o dividiendo mi cuerpo en dos, me enseñó Charleston y tango. También mi mamá, que es una mujer muy bailarina, que me enseñó y me llevó a todos los festivales de danza que había, también cuando venían artistas, íbamos a todo. Mi papá un montón, acompañando todo lo que yo quería hacer, él me acompañaba, me llevaba y me buscaba siempre, sobre todo en la parte deportiva; llegábamos a casa, me hacía masajes, me tenía la sopa lista y me preparó elementos en el patio de casa para que yo pueda entrenar: una viga, equilibrio, me hacía saltar la soga”.