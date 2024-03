Con motivo de la próxima incorporación a soldados voluntarios 2024, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco" informa que se encuentra abierta la inscripción para formar parte del Ejército Argentino

Las condiciones de ingreso son:

a. Ser ciudadano/a Argentino/a, Nativo/a por opción o Naturalizado/a.

b. De estado civil Soltero (No excluyente). Con o sin hijos.

c. Estar comprendido entre los DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) años de edad al momento de la incorporación, pudiendo permanecer incorporado como Soldado Voluntario hasta los VEINTIOCHO (28) años de edad.

d. Poseer las aptitudes psicofísicas necesarias para la actividad militar, de acuerdo con las exigencias fijadas por la Fuerza en el CURSO DE ADMISIÓN y aprobar los exámenes respectivos.

e. Presentar el Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de las Personas.

f. Acreditar certificación de estudios de nivel primario completos.

g. Índice de masa corporal: Menor a 29,9 y superior a 18.

h. Vista: no tener menos de 7/10 en visión, sin anteojos.

Requisitos excluyentes:

i. Poseer más de 3 piezas dentales bucales faltantes consecutivas.

j. Estatura: Personal Femenino menor de 1.53m; personal masculino menor de 1.60m.

k. Poseer tatuajes en lugares visibles, donde con indumentaria (pantalón y remera corta) se perciba.

Los interesados deberán presentarse en la oficina de reclutamiento del Regimiento de Caballería de Exploración 3 de lunes a viernes de 9 a 12 hs con su respectiva documentación.

Para los que residen en localidades aledañas deberán comunicarse al 2945507221 o coraceros2023@gmail.com



E.H