La diputada provincial del Bloque Arriba Chubut, Vanesa Abril, presentó este martes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial, donde se detalle toda la documentación respecto a cada una de las licitaciones, contrataciones directas de empresas e intervenciones emprendidas por Administración en los distintos establecimientos educativos de la provincia durante el actual ejercicio 2024.

A su vez, en el pedido de informes aprobado en la Cámara durante la sesión, se solicitó detalles respecto a las inversiones que demandaron las obras. También, en el proyecto se requiere documentación del estado de situación de la obra de la Escuela N° 704 de Biología Marina de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En el proyecto de resolución, acompañado por las diputadas y diputados del Bloque Arriba Chubut, se le indica “al Poder Ejecutivo Provincial, remitir respuesta completa escrita a esta Legislatura, en el plazo improrrogable de 5 días, en el cual se detalle la información requerida”.

Transparencia en la obra pública

En este marco, la diputada Abril explicó que “solicite, junto a mis compañeros de Bloque, un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial respecto al procedimiento administrativo mediante el cual se llevaron adelante las obras de refacción, ampliación y hasta anuncios de construcción de nuevos edificios escolares, ya que al día de hoy, transcurrido más de 100 días de Gobierno, no tenemos publicadas ni en el boletín oficial, ni en la página de licitaciones del Gobierno -que es el sitio oficial donde se anuncian las licitaciones y llamados a concursos de precios- ninguna documentación vinculada a estas obras”.

“Es importante recordar -enfatizó la diputada- que esta Legislatura no solo aprobó la Ley de Emergencia Edilicia Escolar, una legislación que ya era preexistente que se tomó como base para la nueva que aprobamos, sino que también se aprobó la Ley de Transparencia de la Obra Pública, que pretende dar mayor ‘transparencia’ cómo su título lo indica a todos estos procedimientos mediante los cuales se llevan adelante las contrataciones de las empresas que realizan la obra pública en general, y en este caso en particular lo que me preocupa es lo que tiene que ver con la infraestructura escolar”.

Por otra parte, la legisladora provincial señaló que “nos parece muy importante tener puntualmente información de la obra de la Escuela Biología Marina N° 704, de Comodoro Rivadavia, ya que no encuentro documentación en el Boletín Oficial, solamente conocemos la situación por comunicados de prensa, y lo más preocupante es que el 16 de enero se comunicó que el gobernador Torres realizaba la adjudicación de la obra, y debemos tener en cuenta que eso implica un proceso previo de licitación del cual no tenemos información”.

Y continuó: “sin embargo el 23 de febrero, y en el marco del aniversario de la ciudad, por otro comunicado de prensa, también se anuncia la apertura de sobres de la obra. Digamos que primero una adjudicación y luego una apertura sobres, entonces al no encontrar información certera que trascienda en el Boletín Oficial, como legalmente debe ser, es que estoy elevando este pedido de informes al Poder Ejecutivo”.

Por último, Abril detalló que “no encontramos información de quiénes fueron los oferentes, cuáles fueron las ofertas y las empresas que resultaron adjudicadas”, y manifestó: “constantemente escuchamos hablar de la transparencia y no hay otra manera de tenerla sino es con información certera”.

