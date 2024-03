El próximo sábado 23 de marzo, el reconocido DJ mostrará todo su repertorio cuando se presente en el Predio Ferial de la ciudad de Trelew (Josiah Williams 649).

Se trata de un show único y exclusivo en la Patagonia, el cual comenzará a las 23.59 hs.

Las entradas ya se encuentran disponibles en plataforma digital, ingresando a https://compras.evento-simple.com/dino/eventos/ferpa-fest-vol1-e1/v21

El reconocido DJ tiene 34 años y aunque se hizo reconocido por tocar en boliches, festivales y estadios, en donde convoca a miles de jóvenes, comenzó trabajando como maquinista del tren Sarmiento.

Debido a que esta era la profesión de su padre, "Ferpa" tuvo sus inicios en el ámbito laboral como empleado de la formación y entrar le fue complicado ya que reprobó cuatro veces el psicotécnico. Sin embargo, su verdadera pasión venía por otro lado.

Tras un paso por la carrera de Ingeniería, decidió ir detrás de lo que le gustaba y una noche del 2017 ideó con sus amigos abrir un bar. Ese sería el escenario ideal para probarse como DJ. “No teníamos plata. Les dije: ‘¿Nos sacamos un préstamo?’. Pude hacerlo gracias al recibo de sueldo de mi trabajo en el ferrocarril. Juntamos los ahorros y nos alquilamos una casa en San Antonio de Padua, la remodelamos y ahí hicimos un barcito bailable donde di mis primeros pasos como DJ. No tenía experiencia ni conocimientos: solamente un controlador que me había comprado para practicar”, destacó en una entrevista.

Y continuó: "A los 27 dije ‘Ya está, me voy a comprar el controlador, voy a practicar y le tengo que encontrar la vuelta’. En ese momento, YouTube no estaba tan fuerte como ahora, pero yo consumía mucho. Me puse a ver videos tutoriales para aprender y así fue: no tomé ningún curso, todo lo saqué de Internet”.