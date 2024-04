"Lo aclaré en su momento. Me llamó la atención también a mí el enojo, tratarme de mentiroso, cuando yo notaba que desconocían totalmente la cuestión administrativa", expresó Taccetta, refiriéndose al conflicto suscitado en torno al pago de salarios de docentes.

El intendente explicó que el desencuentro se originó por una cuestión burocrática y no por falta de voluntad de pago. "Se había firmado un acuerdo el día 13 de marzo, porque tanto el SOEME, ATE y nosotros, nos habíamos olvidado de incluir en el acta del mes de enero a los docentes. En el mes de marzo se firmó una adenda a ese convenio, se envió al Concejo Deliberante y al día de la liquidación no habían aprobado esa adenda, y es por eso que no lo habíamos pagado", detalló.

El intendente lamentó la forma en que se manejó la situación por parte de algunos sectores, destacando la importancia del diálogo y la educación en estos casos. "Me llamó mucho la atención los términos. También hay que tener educación a la hora de hablar. Llamar a conferencia de prensa para estar a los gritos, no es la manera. Siempre hubo diálogo, siempre hubo voluntad de solucionar los problemas", afirmó.

Taccetta también abordó el tema de las negociaciones salariales, señalando que se encuentran en proceso y que se espera llegar a un acuerdo satisfactorio. "Hoy se juntaron con la secretaria de economía para continuar con la negociación salarial. Históricamente la negociación salarial la hacen con el secretario del área o secretaria, y después se llega al intendente para la firma del acuerdo", explicó.

El intendente hizo hincapié en la necesidad de manejar responsablemente los fondos municipales, considerando el contexto económico actual. "Están a la vista los números que finalizaron el año pasado. El municipio quedó con un déficit de 600 millones. Se trabaja para dejar contenta a toda la sociedad, no solamente al sector de los empleados municipales", subrayó Taccetta.

O.P