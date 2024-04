El jueves se llevó una asamblea multisectorial en la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con el fin de coordinar las actividades que se realizarán en la marcha en defensa de la universidad pública del próximo 23 de marzo

Susana Rizzutto, delegada de la Facultad de Ciencias Naturales e integrante de ADU Esquel, dialogó con Red43 y brindó detalles acerca de la asamblea multisectorial.

"Ayer confluimos los docentes, estudiantes, no docentes y el sector científico académico de la universidad en esta asamblea multisectorial, que ya había sido planteada como una medida continuando acciones de paro y visibilizarían porque la parte sindical estamos en alerta desde principio de año porque la cuestión salarial que se tiene que tratar en paritarias no se estaba pudiendo dar", comentó Rizzutto y agregó que se "se sumó la no sanción de un presupuesto aniversario nuevo. Las universidades públicas de todo el país estamos funcionando con presupuesto 2023".

"La mayoría de las universidades públicas tenemos el 95% del financiamiento que reciben en sueldos. El 5% queda para pagar gastos de luz, gas, becas estudiantiles, investigación, y ante la inflación que hay, no está alcanzado", remarcó y señaló que "los estudiantes han requerido esta información. Estuvimos buscando información especifica de Esquel donde vemos que el aumento de la luz tiene 280% con respecto a abril del año pasado y los fondos que tenemos son los mismos".

En este sentido, indicó que durante la jornada del jueves "se trabajo en función de la marcha universitaria para el 23 de abril, se diseñaron las actividades y se sumó la Universidad del Chubut, y jóvenes de la localidad y la región".

"Definimos el recorrido de la marcha universitaria con apoyo de la CGT, CTA, gremios universitarios, vecinos", dijo y detalló que los integrantes de la UNPSJB marcharán desde el edificio de Ruta N° 259, mientras que la Universidad del Chubut lo hará desde sus instalaciones (Av Holdich 960) con el fin de concluir en 25 de mayo y Rivadavia "para ir juntos hacia el edificio de Sarmiento y Alvear. Va haber una pequeña clase pública, lectura de documento y cierre artístico".

"Para la marcha nos acompañará los sindicatos de ATE, CGT, CTA y ATECh. Es la única unidad que tenemos para darnos fuerza entre los trabajadores, sindicatos y la comunidad en general". agregó.

Por otro lado, hizo hincapié en la noticia sobre el acuerdo que realizó Nación con los sectores sobre un aumento y manifestó: "no es cierto porque nos dicen que nos dan un 140% de aumento con la inflación que hay y no nos alcanza eso".

"Vamos a tener que estar en estado de alerta este año porque no se visualiza que haya soluciones disponibles arriba de la mesa", dijo.

