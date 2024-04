Con la presencia de más de 160 concejales de los 27 municipios de Chubut, se desarrolló el viernes en la Legislatura de la Provincia el Foro Provincial de Concejales 2024, que se llevó adelante durante toda la jornada y que incluyó exposiciones de referentes de los tres poderes del Estado en distintas temáticas vinculadas con la tarea legislativa.

El evento contó con una apertura que fue encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna, acompañado por el intendente de Rawson, Damián Biss; los diputados Daniel Hollmann, María Andrea Aguilera, Leticia Magaldi, Sergio Ongarato, Roxana Soldani, Sonia Cavagnini, Andrea Toro y Marcelo Rubia; la secretaria habilitada, Florencia Rossi; la secretaria legislativa, Valeria Romero; y el coordinador de la Presidencia de la Legislatura, Horacio Quinteros.

Luego de las palabras de bienvenida de la secretaria legislativa, Menna comentó: “Esta es la tercera ocasión que se lleva adelante este Foro, que está previsto en una ley nacional a la cual adhirió la provincia del Chubut”.

“Es un encuentro para trabajar, para tomar contacto con las realidades comunes a cada una de las localidades, para intercambiar experiencias, para generar amistad cívica; porque más allá de pertenecer a lugares distintos, a localidades distintas, a partidos políticos y frentes electorales distintos, todos somos parte de una misma provincia. Y todos tenemos como objetivo mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad”, agregó.

“Todos tenemos esa preocupación como norte, y a veces las diferencias son sobre la base de prejuicios, de no conocernos, de no encontrarnos, de no dialogar, que es uno de los problemas que tiene, creo, la realidad política argentina: exacerbar las diferencias, que las tiene que haber; es sano que las haya en una democracia, y es muy bueno el debate político, incluso áspero como puede ser donde la política se presenta con más crudeza, que es en el debate parlamentario”, sostuvo.

“Pero eso no quita que todos tenemos una misma preocupación. Y este tipo de encuentros lo que hace es generar vínculos, lazos y establecer canales de comunicación”, añadió.

Expresó que, “de alguna manera, la Legislatura es una especie de hermana mayor de los Concejos Deliberantes, y tiene que estar al servicio para también aportar lo que esté a nuestro alcance para facilitarles la tarea, cosa que venimos haciendo: con muchos de ustedes tenemos vínculo y nos llaman, nos mensajean, nos consultan, y nosotros les consultamos a ustedes, porque también aprendemos de ustedes”.

Legislatura abierta

Puso en valor en este contexto que el evento “tiene que ver también con lo que intentamos desde esta Legislatura: que sea una Legislatura abierta, que esté permanentemente en funcionamiento, en contacto con la sociedad”.

Así, destacó, en relación con la labor parlamentaria, “el trabajo que se ha hecho, en donde hemos tenido desde el 9 de diciembre para acá 19 sesiones con 53 horas de deliberación. Creo que eso es muy importante porque habla de una Legislatura que quiere trabajar, que quiere debatir los temas de la sociedad, que ha tenido cinco sesiones extraordinarias durante los meses de receso”.

Además la Legislatura “está tratando temas importantes, y está encarando ahora también, de este modo abierto y participativo, lo que pidió el gobernador: abordar de una buena vez por todas la reforma del Código Procesal Penal como demanda la sociedad. Y tuvimos el día miércoles una jornada histórica”.

“Tuvimos durante casi 10 horas una deliberación donde los operadores del sistema judicial vinieron no solo a contarles a los diputados sus observaciones, sus aportes sobre esa herramienta legislativa tan importante, sino que además debatieron entre ellos”, dijo.

“Es decir -continuó- que esta casa cumplió la función que tiene que cumplir, tal vez una de las más importantes: ser un lugar de debate, de intercambio de puntos encontrados que tiene que ser así, con fuerza, con vigor, pero para después arribar a soluciones que le sirvan a la sociedad”, finalizó.

Nivel de participación

En tanto, el intendente Biss felicitó “a la Legislatura el doctor Menna y a todo su equipo por la realización del Foro”.

Y añadió: “Tuve la posibilidad de ser secretario legislativo en esta casa. Hicimos varios encuentros de concejales, pero nunca logramos el nivel de participación que veo en esta oportunidad, con la pluralidad de lo que hablaba Gustavo”, ya que participaron “representantes de distintos partidos políticos. Y eso para el debate, para el trabajo en conjunto, es realmente importante”.

Disertaciones

El Foro incluyó paneles, ordenados por ejes temáticos. El primero fue sobre el rol del concejal, a cargo de Mariano Martínez, asesor legal de la Dirección General de Administración de la casa de las leyes; e introducción a la técnica legislativa con Victoriano Eraso Parodi, asesor legal de la Legislatura.

Luego, con la moderación del coordinador de la Presidencia de la Legislatura, Horacio Quinteros, se abordó el tema de herramientas parlamentarias en los poderes del Estado con la presencia de expositores de la Legislatura (Nelly Guzmán, bibliotecaria, y Augusto Cerra, director de Digesto Jurídico), del Poder Judicial (Guillermo Cosentino, quien habló sobre Gobierno de Datos), y del Poder Ejecutivo (Macarena Acuipil, subsecretaria de Relaciones Institucionales y directora del Centro de Estudios Políticos y Sociales, que disertó sobre la formación en el Estado).

A continuación, el tercer panel, con la coordinación de Fernanda Abdala, estuvo dedicado al control de gestión y organismos públicos. Participaron representantes del Tribunal de Cuentas (Laura Bergara), del Consejo de Responsabilidad Fiscal (Gabriela Valsecchi), de la Fiscalía de Estado (Matías Papini), de la Oficina Anticorrupción (Diego Carmona) y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (Francisco Schiavone).

Por último, se desarrolló un panel sobre comunicación política en las instituciones, con Waldo Griffiths, director de Prensa de la Presidencia de la Legislatura; y Adrián Sandler, director de Prensa de la casa de las leyes. Participó también la periodista de Clarín y de Radio con Vos Lucía Salinas, quien habló sobre los medios de comunicación en el contexto de la crisis de representación.

El Foro Provincial de Concejales 2024 culminó con la entrega de certificados a cada uno de los asistentes.

M.M