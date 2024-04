Alejandra Marisa Rodríguez, abogada y periodista, se convirtió en la primera mujer de 60 años que gana el concurso Miss Buenos Aires y así buscará la corona de Miss Universo Argentina 2024, como informó Red43.. Rodríguez ahora competirá contra otras candidatas, que van desde los 18 hasta 40 años en el concurso nacional.

Este no fue el único dato interesante de Miss Buenos Aires. La primera finalista de la competencia resultó una mujer de 73 años, quien no pudo ocultar la felicidad por la victoria de Alejandra.La final de Miss Universo Argentina se realizará el próximo 25 de mayo, donde Yamile Dajud; Miss Universo Argentina 2023, coronará a su sucesora.“Estoy muy feliz de representar este nuevo paradigma en los certámenes de belleza. Estamos inaugurando una nueva etapa en la cual la mujer no es solo la belleza física, sino otro conjunto de valores. Soy la primera en esta nueva generación que arranca con esto. Me parece muy importante lo que está pasando”, dijo la platense en diálogo con El Trece.

Sobre su victoria en el concurso de Miss Buenos Aires 2024, dijo que “se sorprendió”, pero que “la posibilidad estaba al ser un concurso inclusivo”.Se impuso sobre otras 35 candidatas, que iban desde los 18 a los 73 años. “No había categorías de edad, la competencia era entre todas”, explicó. “Quiero resaltar que mis compañeras han sido excelentes, de primera. Ha sido un grupo hermoso”, agregó.Además,

Rodríguez reveló cuál es su rutina de cuidados. “Yo creo que lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física”, afirmó y destacó que tiene “una buena genética”. Además, dijo que suele hacer ayuno intermitente, es decir “estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos como para que el organismo se vaya desintoxicando”. “Intento comer comida orgánica, muchas frutas, muchas verduras, usar buenas cremas. .