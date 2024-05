El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio realizará el pago el próximo lunes, con acreditación el martes, tras el reciente acuerdo firmado hace apenas dos días. Este anuncio se produce en un contexto de negociaciones y gestiones intensas para cumplir con los compromisos asumidos.

"Estamos liquidando, tenemos muy poco tiempo porque el acuerdo se firmó apenas hace dos días. Vamos a estar pagando el día lunes y se acreditará el martes", afirmó Taccetta.

Denuncia

"La denuncia fue presentada ante la Justicia, entiendo yo que continúa su curso. Todavía no se ha levantado, no he tenido contacto con asesoría legal", comentó Taccetta.

Matías Taccetta también destacó: "Lo he hablado con el gremio, entendemos que lo mejor es que dirima la Justicia".

O.P