Domingo 15 de Febrero de 2026
15 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Expo Esquel: hoy domingo continúan los festejos por los 120 años

La ciudad celebra sus 120 años con una propuesta que integra diseño local, gastronomía regional y una nutrida cartelera de artistas en el Gimnasio Municipal desde las 18 horas de este domingo.
La Municipalidad de Esquel continúa con el cronograma de festejos por el 120° aniversario de la ciudad y convoca a los vecinos y turistas a sumarse al tercer día de la Expo Verano 2026. El epicentro del encuentro es el Gimnasio Municipal, espacio que se transforma en una vitrina del talento local a través de un extenso paseo conformado por artesanos, diseñadores, manualeros y productores que exhiben lo mejor de su labor creativa.

 

La experiencia recreativa se complementa con un sector dedicado a la gastronomía y la producción cervecera local, ideal para compartir una tarde distinta en un ambiente familiar. Desde la organización se enfatiza que este tipo de eventos no solo forman parte de la identidad festiva del aniversario, sino que funcionan como un motor esencial para el desarrollo cultural y económico de la región al brindar visibilidad a los emprendedores de la zona.

 

El escenario principal es, una vez más, el corazón de la fiesta con una programación artística que se extiende hasta la medianoche. Durante esta jornada, desde las 18:00 horas el público podrá disfrutar de las presentaciones de Tatiana Sobieraj y Erika Torres, junto al despliegue coreográfico del Instituto de Arte Nativo Ayehuen y el grupo Somos Danza. La música continuará con las actuaciones de Dalcio, Alma y Lira, Chupilca Ledesma y el cierre a puro ritmo de Quebracho. La invitación permanece abierta para toda la comunidad que desee celebrar este siglo y medio de historia en un marco de encuentro y tradición esquelense.

 

 

 

 

E.B.W.

 

