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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: Los Piletones contarán con nuevos baños públicos en la Portada Sur

La instalación de nuevos baños públicos en el sector de Los Piletones representa una mejora esperada por vecinos y visitantes que disfrutan de este espacio recreativo ubicado en la Portada Sur del Parque Nacional Los Alerces. 
Por Redacción Red43

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Parques Nacionales avanza con la colocación de módulos sanitarios en puntos estratégicos del predio, una obra que busca fortalecer la infraestructura de uno de los lugares más concurridos de la región, especialmente durante la temporada turística.

 

El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin, Livio Espinoza, destacó que la iniciativa surge como respuesta a una demanda sostenida de la comunidad. “Esta es una necesidad que desde hace mucho tiempo venían planteando los vecinos de Trevelin, de Esquel y quienes utilizan habitualmente este espacio. Es una respuesta concreta a un pedido de la gente”, expresó.

 

Espinoza también valoró las gestiones impulsadas por el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, para concretar una obra que mejora la calidad de los servicios disponibles en un sector ampliamente utilizado por residentes y turistas.

 

En ese sentido, remarcó que existe un diálogo permanente y una agenda de trabajo articulada entre la Municipalidad de Trevelin y la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, lo que permite avanzar en acciones concretas destinadas a mejorar espacios públicos estratégicos para la comunidad y para el desarrollo turístico local. "Este tipo de intervenciones mejoran la experiencia de quienes visitan el lugar y también ponen en valor un espacio natural que es patrimonio de todos, un espacio que es Patrimonio de la Humanidad y que fortalece a Trevelin como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del mundo", señaló.

 

La incorporación de estos módulos sanitarios permitirá brindar mayor comodidad de cientos de personas que cada año eligen Los Piletones de Trevelin, consolidando a la Portada Sur como uno de los principales puntos de acceso y disfrute del Parque Nacional Los Alerces.

 

 

 

R.G

 

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