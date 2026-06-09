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Por Redacción Red43

SET Danza se prepara para una noche mágica este mes

El 20 de junio tendrá lugar un encuentro artístico que reunirá a bailarines de la escuela y academias invitadas en una noche llena de talento, música y emoción.
Por Redacción Red43

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La Escuela de arte SET Danza, dirigida por la profesora Silvina Estuardo, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad de Trevelin y sus parajes a participar del Festival de Invierno 2026.

 

Este encuentro artístico que reunirá a bailarines de la escuela y academias invitadas en una noche llena de talento, música y emoción.

 


El evento se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio a las 20:00 horas, en el Salón Central de Trevelin, donde el público podrá disfrutar de diversas presentaciones preparadas especialmente para esta ocasión.

 


Desde la organización se extiende una cordial invitación a familias, amigos y vecinos para acompañar y apoyar el trabajo y la dedicación de los alumnos que forman parte de este hermoso proyecto cultural.

 

La entrada al evento tiene un valor de 10.000 copos y ya la pueden adquirir desde las redes de SET Danza – Profesora Silvina Estuardo.

 

SL

 

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