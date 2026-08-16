Diplomatura Universitaria en Cannabis: se dictó un nuevo encuentro formativo

Este 14 de agosto se dictó un nuevo encuentro de la Diplomatura Universitaria en Cannabis: salud, derecho, producción y gestión, dictada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB. En esta oportunidad, la jornada contó con la disertación de dos reconocidas especialistas en el campo de la salud animal y la veterinaria integrativa: las médicas veterinarias Eliana Daniela Sauret y María Belén Acuña.

Sauret es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Medicina Felina y diplomada en Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides. Cuenta con una destacada trayectoria en docencia universitaria, investigación y gestión, desempeñándose actualmente como directora de la Carrera de Especialización en Medicina de Felinos Domésticos. Además, es comediadora prejudicial, investigadora en proyectos de educación y salud animal, y miembro activa de Veterinarios Cannábicos Argentinos (VCA) y de VEDTCRA.

Por su parte, Acuña es graduada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con formación de posgrado en el Abordaje Integral de la Planta de Cannabis para la Salud por la FCM-UNR. Ejerce como docente e investigadora en la FCV-UNNE, es propietaria de la Veterinaria El Cabureí —donde desarrolla la práctica privada centrada en medicina integrativa para animales de compañía y ganadería sostenible— y forma parte de la Asociación Civil Veterinarios Cannábicos Argentinos.

Durante la jornada, desarrollada en el marco del módulo II, se abordaron contenidos clave sobre el sistema endocannabinoide de animales de compañía, indicaciones y vías de administración, junto con la dosificación y formas farmacéuticas para el tratamiento en diversas especies. En el marco de su 20° Aniversario, la UNPSJB continúa promoviendo la educación y la investigación científica en la región. Las inscripciones se encuentran abiertas y quienes deseen obtener más información pueden escribir a diplomaturaencannabisesquel@gmail.com.