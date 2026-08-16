Lucía Baldini y Enzo Di Meglio se coronaron Campeones Regionales en Categoría U17

En una definición vibrante celebrada en el muro del Club Andino Esquel, los jóvenes deportistas se quedaron con el primer puesto de sus respectivas ramas. El certamen contó con un importante marco de público y un fuerte respaldo institucional y privado.

Hace instantes concluyó de manera apasionante la final de la categoría U17 en el marco del Campeonato Regional de Escalada Deportiva, competencia que se desarrolla en la sede del Club Andino Esquel (CAE).

Con un gran nivel técnico y una concurrencia de vecinos y aficionados que colmaron las instalaciones para alentar a los competidores, Lucía Baldini y Enzo Di Meglio se consagraron como los nuevos campeones regionales.

LUCÍA BALDINI DOMINÓ LA FINAL FEMENINA

En la rama femenina, Lucía Baldini tuvo una actuación destacada que le permitió adjudicarse la medalla de oro tras alcanzar un puntaje total de 68,7 puntos, demostrando gran solidez y precisión en la lectura de cada bloque.

El podio femenino se completó con: Lucía Baldini – 68,7 pts. (Campeona Regional), Camila Kolton Laneri – 59,7 pts. (Subcampeona) y Lila Amira Kowalyk – 44,7 pts.

Asimismo, cabe destacar la actuación de Guadalupe Lobos, quien finalizó en la cuarta posición con 44,4 puntos, consagrándose como la atleta esquelense mejor ubicada en esta categoría. El clasificador completó con Martina Suárez (34,4), Sofía Balercia (19,8), Olivia Imi Alfaro (10,0) y Mila Sophie Celescinco Barrera (9,7).

ENZO DI MEGLIO SE IMPUSO EN UN AJUSTADO FINAL MASCULINO

Por el lado de los varones, la definición fue extremadamente ajustada y mantuvo en vilo a todo el público presente. Enzo Di Meglio se coronó campeón regional al acumular 59,6 puntos, superando por apenas una décima a su escolta en una demostración de garra y destreza técnica.

Las principales posiciones masculinas U17 fueron: Enzo Di Meglio – 59,6 pts. (Campeón Regional), Franchesco Porte Guarescchi – 58,7 pts. (Subcampeón) y Uriel Pérez – 44,9 pts.

El top 8 masculino lo completaron Samuel Wajnfeld (43,7 pts.), Lihue Barroso Pargade (34,2 pts.), Tomás García Monsalvo (29,2 pts.), Camilo González Rodríguez (19,8 pts.) y Agustín Williams Lewis (18,6 pts.).

ÉXITO EN LA ORGANIZACIÓN, APOYO INSTITUCIONAL Y EXPECTATIVA POR LA U19

El torneo, minuciosamente organizado por el Club Andino Esquel, volvió a poner en valor el crecimiento continuo de la escalada en la cordillera. La jornada cuenta con el fundamental apoyo de la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, así como también del acompañamiento de Lotería del Chubut, Chubut Deportes y diversos comercios locales que apostaron al desarrollo del deporte juvenil.

La actividad en el muro de la sede del CAE no da tregua: en breves instantes dará inicio la esperada final de la categoría U19, donde competirán los ocho mejores clasificados de la etapa previa en busca del título regional.