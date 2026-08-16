Día del Niño en Trevelin: una sorpresa llegó desde el cielo

Día del Niño en Trevelin: una sorpresa llegó desde el cieloEste Día del Niño dejó en Trevelin una imagen diferente: chicos mirando hacia el cielo y esperando con entusiasmo el paso de una avioneta que llevaba una sorpresa especialmente preparada para ellos.

La aeronave de Patagonia Bush Pilots partió desde el hangar y realizó un particular sobrevuelo durante el festejo. Desde lo alto fueron lanzados caramelos que los niños recibieron entre corridas, risas y mucha alegría.

El video permite acompañar la experiencia desde una mirada privilegiada: la partida desde el hangar, el vuelo y finalmente ese instante en que, desde el aire, se observa a los chicos esperando abajo. Desde tierra, otras imágenes completan la escena y muestran la alegría con la que fue recibida la sorpresa.

El festejo fue organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y las escuelas 25, 37, 96, 98, 114, 208, 478, 705 y 740, junto a los CSAC 531 y 557, además de instituciones y colaboradores que se sumaron para hacer posible una jornada especialmente dedicada a los niños.

Hubo juegos, chocolate y distintas propuestas, pero por algunos minutos todas las miradas se dirigieron hacia arriba. Una iniciativa sencilla y diferente que seguramente quedará entre los lindos recuerdos de muchos chicos.

En este Día del Niño, la alegría en Trevelin también llegó desde el cielo.

Desde Red43 agradecemos a Queque, de @patagoniabushpilots, por la gentileza de compartir las imágenes que permiten mostrar desde el aire este momento tan especial de la celebración.