Felipe Roberts Conesa brilló con un gran segundo puesto en el Regional U19

El Torneo Regional de Escalada Deportiva coronó una jornada inolvidable en las instalaciones del Club Andino Esquel. Ante un marco de público que disfrutó de principio a fin cada uno de los movimientos y desafíos propuestos en el muro, los mejores escaladores de la región se midieron en una final vibrante que se resolvió en los detalles más mínimos.

El gran protagonista local fue Felipe Roberts Conesa, quien completó una actuación sobresaliente adueñándose de un meritorio segundo puesto. Felipe demostró destreza, tenacidad y un altísimo nivel al conseguir tres top, peleando mano a mano en cada bloque. Si bien el esfuerzo no alcanzó para subirse a lo más alto del podio, su desempeño dejó una gran huella ante la gente que se acercó a alentarlo.

La definición no pudo ser más ajustada: Roberts Conesa logró superar por apenas una décima a Silvestre Segura (del Club Lacar), en un desenlace no apto para cardíacos que mantuvo en vilo a todos los presentes hasta el último intento, es más hasta el momento de la oficialización de los resultados

Por su parte, el flamante ganador de la competencia fue Lucas Rapaport, representante de El Chaltén. Rapaport firmó una actuación casi perfecta en la instancia decisiva, cediendo tan solo tres décimas a lo largo de los cuatro bloques de la final, rendimiento con el que logró asegurar la cima del clasificador y llevarse el primer premio a la villa cordillerana.

El certamen organizado por el Club Andino Esquel no solo ratificó el constante crecimiento de la escalada deportiva en la región, sino que ofreció un espectáculo deportivo de primer nivel, marcado por el compañerismo, la adrenalina y una competitividad sana que el público celebró a pura ovación.

Hay que tener en cuenta que´, para el armado de este torneo regional, el Club Andino Esquel recibió un apoyo por parte de la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, también de Lotería del Chubut y de Chubut Deportes.

Claro que no podemos dejar de mencionar el apoyo por parte de Remises Nevada, Paralelo 42 Outdoors y 12 ángulos, quienes también colaboraron con este certamen.