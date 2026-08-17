El barrio 28 de Junio volvió a correr: se realizó una nueva edición del Cross Pioneros

El barrio 28 de Junio volvió a ser escenario de una jornada deportiva y comunitaria con el regreso del Cross Pioneros, una competencia que después de varios años recuperó las calles del sector y reunió a corredores y caminantes de Esquel y distintos puntos de la región.

La propuesta contó con tres distancias: 12 kilómetros, 5 kilómetros y un recorrido de 3 kilómetros para quienes prefirieran caminar. Participaron vecinos de distintos barrios de Esquel y deportistas de Tecka, Gualjaina, Trevelin y sus parajes, El Maitén y otros puntos de la Comarca Andina.

La jornada también tuvo un significado especial para los vecinos del barrio. Años atrás, la competencia había contado con algunas ediciones en homenaje a Gabino Díaz, histórico referente del barrio y presidente de la Junta Vecinal durante distintos períodos. Su figura quedó ligada a una comunidad marcada por el trabajo, la solidaridad y la organización entre vecinos.

Ese espíritu volvió a verse este lunes, con personas de distintas generaciones sumándose a la propuesta. Entre corredores y caminantes también estuvieron vecinos históricos del 28 de Junio, que se acercaron a compartir una jornada que para muchos significó reencontrarse con una parte de la historia del barrio.

La competencia contó además con entrega de premios y sorteos, en una jornada que combinó deporte, encuentro y participación comunitaria.

Después de varios años sin realizarse, el Cross Pioneros volvió a poner al 28 de Junio en movimiento y recuperó una propuesta que forma parte de la memoria deportiva y social de sus vecinos.

A.M.D