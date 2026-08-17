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17 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Taccetta en el acto por San Martín: “Hay que pensar en el país y en la grandeza de nuestra patria”

El intendente de Esquel participó del acto por el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín y destacó la importancia de su legado.
Por Redacción Red43

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Durante el acto conmemorativo por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la figura del prócer y su importancia como referente de la historia argentina.

 

En su mensaje, Taccetta sostuvo que San Martín representa a uno de los “próceres de los verdaderos” y planteó la necesidad de tomar su trayectoria como ejemplo para la sociedad actual.

 

“Hay que tomarlo como ejemplo e imitar todo lo que ha hecho por nuestro país, por nuestra patria”, expresó el intendente.

 

En ese sentido, hizo referencia al escenario político actual y llamó a dejar de lado las disputas entre dirigentes para priorizar los intereses del país.

 

“Hay que dejar de pelear como sucede últimamente, pelear entre políticos. Hay que pensar en el país, en la grandeza de nuestro país y en el futuro”, manifestó.

 

Finalmente, Taccetta remarcó la importancia de recuperar los valores asociados a la figura de San Martín y proyectarlos hacia el presente, con una mirada puesta en el futuro del país.

 

 

 

A.M.D

 

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