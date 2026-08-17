Esquel recibirá 60 viviendas para trabajadores esenciales y 650 nuevas conexiones de gas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con intendentes de distintas localidades de la provincia para avanzar en el programa de construcción de viviendas destinadas a trabajadores de Salud, Educación y Seguridad de la Administración Pública Provincial.

Participaron del encuentro los intendentes Jorge Seitune (Tecka); Silvio Boudargham (Cholila); Gustavo Loyaute (Río Mayo); Omar González (Cushamen); César Salamín (El Hoyo); Gerardo Merino (Trelew); Ariel Molina (Corcovado); Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Miguel Gómez (Gobernador Costa); Oscar Currilén (El Maitén); Rubén Calpanchay (José de San Martín); Diego Pérez (Río Pico); y José Contreras (Epuyén).

En una primera etapa, el programa contempla un total de 427 unidades habitacionales distribuidas en 14 localidades, además de conexiones y extensiones de las redes de gas y distintas obras de infraestructura para ampliar el acceso a los servicios esenciales en todo el territorio provincial.

La histórica inversión también prevé la construcción de más unidades en toda la provincia, en un trabajo conjunto que se está desarrollando con otros municipios para definir los lotes que se utilizarán para llevar adelante los programas habitacionales.

“Un paso firme hacia el desarrollo”

Al respecto, Torres sostuvo que “nos reunimos con intendentes para demostrar que hay un Gobierno Provincial con una decisión política firme de responder a una demanda habitacional histórica con obras reales y garantizando las mismas oportunidades sin importar el pueblo”.

“Durante muchos años hubo comunidades postergadas en Chubut, y nuestro compromiso es seguir mejorando la calidad de vida de la gente sin importar la distancia ni la cantidad de habitantes que tenga una localidad”, remarcó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo aseguró que “estas obras no solamente dinamizan la economía en un contexto nacional complejo, sino que también priorizan a quienes todos los días le ponen el cuerpo al desarrollo de nuestra provincia”.

“Queremos que los trabajadores de la Salud, la Educación y la Seguridad puedan acceder a un techo propio y que las familias cuenten con servicios esenciales como el gas, que no es un privilegio, sino una necesidad básica”, expresó.

Finalmente, Torres señaló que “acceder al agua, a la energía y al gas natural es dignidad”, y agregó que “en tiempos difíciles, administrar eficientemente los recursos y cuidar el esfuerzo de los contribuyentes nos permite avanzar con un plan integral que une a Chubut a través de la infraestructura”.

“Cada vivienda construida y cada nueva conexión a los servicios públicos es un paso firme hacia el desarrollo de toda la provincia”, concluyó.

Trelew, El Hoyo, Corcovado y Esquel

En Trelew se construirán 150 viviendas destinadas a trabajadores de Salud, Educación y Seguridad. Adicionalmente, la Provincia realizará una inversión de $350 millones para garantizar la provisión de energía eléctrica y agua potable en los lotes correspondientes.

En El Hoyo se construirán 40 viviendas y se ejecutarán 70 conexiones y extensiones a la red de gas, mientras que en Esquel el programa contempla 60 nuevas unidades habitacionales y 650 conexiones al servicio.

En Corcovado, por su parte, se edificarán 20 viviendas y se concretarán 100 conexiones a la red de gas.

Cholila, Río Mayo, Tecka y Cushamen

El Gobierno del Chubut construirá cinco viviendas en Cholila y realizará 70 conexiones y extensiones de gas. En Cushamen, en tanto, se edificarán diez unidades, mientras que el acceso al gas será garantizado a través de la instalación del sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red previsto para la comuna rural.

En Río Mayo se construirán 12 viviendas y se ejecutarán 29 conexiones a la red de gas. Por su parte, en Tecka la Provincia edificará diez unidades, que se sumarán a las 20 ubicadas sobre la calle San Martín (ex Cáritas), cuya construcción se lleva adelante de manera conjunta entre el Gobierno Provincial y el Municipio.

Lago Puelo, Gobernador Costa y El Maitén

En estas tres localidades, el Gobierno del Chubut construirá un total de 70 viviendas.

En Gobernador Costa se ejecutarán diez unidades habitacionales y 80 conexiones y extensiones a la red de gas; en El Maitén, 30 viviendas y 380 conexiones; y en Lago Puelo, otras 30 unidades junto a 100 nuevas conexiones al servicio.

José de San Martín, Río Pico y Epuyén

Finalmente, el programa contempla la construcción de diez viviendas en José de San Martín y 80 conexiones a la red de gas.

En Río Pico se edificarán 25 unidades y se realizarán 90 extensiones de la red, mientras que en Epuyén se construirán 15 viviendas y se concretarán 40 conexiones al servicio.

A.M.D