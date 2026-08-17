Esquel celebró el Día de las Infancias con una multitudinaria jornada en el Gimnasio Municipal

El evento fue organizado por la Municipalidad de Esquel, a través de distintas áreas municipales, junto con numerosas instituciones de la ciudad que se sumaron a la propuesta para hacer posible una jornada especial para las infancias.

Durante la celebración, el intendente Matías Taccetta recorrió los diferentes stands y espacios dispuestos en el gimnasio, dialogó con vecinos y familias y participó de la entrega de premios de los sorteos que se realizaron durante la jornada.

“A todos los niños y a todos los grandes que llevamos un niño adentro y que disfrutamos en este día muy particular en familia. Un agradecimiento especial a todas las instituciones a la gente de Lotería del Chubut también por los premios a cada uno de los colaboradores que han trabajado mucho durante varias semanas para que esto sea posible”, expresó Taccetta.

El intendente también destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la celebración: “Para que esto sea una fiesta de Esquel y que la puedan disfrutar. A cada uno de los empleados municipales y cada uno funcionarios, Fabiana a la cabeza. Y un agradecimiento a ustedes por compartir con nosotros este gran día”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, agradeció a todas las instituciones y equipos municipales que participaron de la organización.

“Quiero agradecer a todas las instituciones que participaron, a todo el equipo municipal de las distintas secretarías, que la verdad que acompañaron para que hoy sea una mega fiesta”, destacó.

Vázquez también puso en valor el acompañamiento del intendente Taccetta para concretar la propuesta: “Y sobre todo el intendente Matias Taccetta porque nos activó para que pudiéramos hacer la súper fiesta y él nos habilitó todas las posibilidades en cuanto a lo que queríamos hacer. Así que muchísimas gracias al intendente, a cada sector a cada secretaría del municipio y a todas las instituciones que por fuera del municipio hoy estuvieron presente, haciendo que los niños hoy disfruten su día”.

A.M.D