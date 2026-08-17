De Los Cipreses a Trevelin: una celebración que reunió a cientos de familias

Cientos de chicos y chicas junto a sus familias participaron de las primeras jornadas en Los Cipreses, Aldea Escolar y Trevelin. La solidaridad de vecinos, instituciones, comercios y organizaciones permitió llevar chocolate, regalos y actividades a cada lugar. Esta semana, la celebración continúa en Lago Futalaufquen, Lago Rosario y Sierra Colorada.

La Semana de las Infancias 2026 comenzó este fin de semana en Trevelin y sus Parajes con una gran participación de niños, niñas y familias. Después de semanas de organización, campañas de donaciones y preparación de regalos, el sábado y domingo tuvieron lugar las primeras celebraciones de una propuesta que vuelve a reunir a distintos sectores de la comunidad alrededor de las infancias.

El sábado, los festejos llegaron a Los Cipreses y Aldea Escolar. Cerca de 40 chicos y chicas participaron en Los Cipreses, mientras que en Aldea Escolar fueron alrededor de 200, alcanzando en ambas localidades una concurrencia equivalente al 100% de sus respectivas matrículas escolares.

El domingo fue el turno de Trevelin, con actividades en el CeDeM, el Jardín N.º 478 y el Polideportivo Municipal Evita. En el Jardín 478, más de 130 peques junto a sus familias fueron parte de la celebración, mientras que el Polideportivo recibió a más de 500 chicos y chicas acompañados por sus familias, en una tarde que reunió juegos, propuestas recreativas y diferentes actividades.

De esta manera, cerca de mil chicos y chicas participaron de las celebraciones durante el primer fin de semana, una convocatoria que refleja la magnitud que ha alcanzado esta propuesta y el acompañamiento que recibe cada año.

Chocolate y un regalo para cada infancia

La solidaridad fue una pieza fundamental para hacer posibles las jornadas. Las donaciones reunidas durante las semanas previas permitieron ofrecer chocolate en cada una de las locaciones y entregar regalos a todos los niños y niñas que participaron.

Bicicletas, peluches, libros, muñecas, muñecos, camiones y una enorme variedad de juguetes fueron parte de los presentes preparados y distribuidos durante el fin de semana. Muchos de ellos llegaron al Cuartel de Bomberos Voluntarios a través de las campañas de donación, mientras que otros pudieron adquirirse gracias a los aportes económicos realizados por vecinos y colaboradores.

Las bicicletas estuvieron entre los regalos más especiales de las jornadas y fueron posibles, al igual que el resto de los presentes, gracias a una cadena solidaria que comenzó varias semanas antes de los festejos y que encontró una enorme respuesta en la comunidad.

Una lluvia de caramelos que logró ganarle al clima

El tiempo cambiante del fin de semana también fue protagonista y obligó a seguir de cerca las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el equipo de Patagonia Bush Pilots encontró las ventanas de buen clima necesarias para poder realizar uno de los momentos más esperados por los chicos: la tradicional lluvia de caramelos desde el aire.

La propuesta pudo concretarse en todas las locaciones aprovechando esos momentos de mejores condiciones, sumando una vez más una experiencia diferente a los festejos y regalando una de las postales más esperadas de cada jornada.

Solidaridad interinstitucional detrás de cada festejo

Nada de lo vivido durante el fin de semana hubiese sido posible sin la participación y ayuda de quienes se fueron sumando desde las primeras reuniones de organización.

Forman parte de esta edición el Servicio Provincial del Manejo del Fuego – Brigada Chucao; Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin; Patagonia Bush Pilots; Comisaría de Trevelin; Policía Comunitaria; Policía Rural; División Canes de la Policía; Junta Vecinal de Aldea Escolar; Iglesia Adventista; Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de las Secretarías de Deportes y Recreación y de Desarrollo Social; Servicio de Protección de Derechos; FM del Valle; Instituto Superior de Formación Docente N.º 804; CARPO; Clara Dixon Danzas; Club Social y Deportivo Coronel Fontana; Escuelas N.º 25, 37, 96, 98, 114, 208, 478 y 705; CSAC N.º 531 y 557; UNPSJB y Restaurante El Molino.

A este trabajo se sumó una extensa red de comercios, instituciones, organizaciones, familias y vecinos que colaboraron acercando juguetes, caramelos e ingredientes para las chocolatadas, realizando aportes económicos, ofreciendo servicios o dedicando horas a clasificar y envolver regalos, preparar los espacios y acompañar cada una de las actividades.

Cada aporte tuvo un destino concreto: que los chicos y chicas pudieran compartir una tarde de celebración, recibir su chocolate y llevarse un regalo a casa.

La Semana de las Infancias continúa en los parajes

El primer fin de semana marcó solamente el comienzo. La agenda continuará el martes 18 de agosto, a las 14 horas, en Lago Futalaufquen; el miércoles 19 de agosto, a las 14 horas, en Lago Rosario; y el viernes 21 de agosto, a las 14 horas, en Sierra Colorada.

Así, la Semana de las Infancias seguirá recorriendo distintos puntos del ejido para que la celebración llegue también a las familias de los parajes.

Detrás de cada bicicleta, cada juguete, cada taza de chocolate y cada actividad hubo alguien que decidió colaborar. Ese enorme entramado de solidaridad permitió transformar cientos de aportes individuales en una celebración para las infancias de Trevelin y sus Parajes.

A.M.D