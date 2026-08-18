La UNPSJB de Esquel suma ajedrez y truco: cómo anotarse a los torneos

La Delegación Zonal Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmó la realización de dos eventos deportivos y recreativos pensados para integrar a la comunidad universitaria y a los vecinos de la ciudad. Se trata del Torneo Abierto de Ajedrez Universitario, llevado adelante en conjunto con el Círculo de Ajedrez de Esquel, y de un Torneo de Truco.

Ambas competencias se desarrollarán el sábado 12 de septiembre. La convocatoria está abierta tanto a estudiantes de la casa de altos estudios como al público en general de Esquel y la zona que quiera sumarse a participar.

Para formar parte de cualquiera de las dos disciplinas es necesario realizar una inscripción previa de forma digital. Quienes deseen anotarse deben escanear el código QR presente en las piezas publicitarias de la universidad. La organización comunicará el horario de inicio y la ubicación precisa dentro del predio en los próximos días.