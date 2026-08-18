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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Un mirador, nieve y bosques de lengas: la propuesta para disfrutar Lago Rosario

La actividad se realizará el domingo 23 de agosto con salida desde la Casa de las Artesanas y una caminata de cuatro horas entre paisajes cordilleranos.
Por Redacción Red43

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Newen Che Mapu invita a participar de una caminata al mirador de Lago Rosario, una propuesta pensada para disfrutar de los paisajes naturales de la zona durante una jornada entre bosques de lengas, cordillera y nieve.

 

La actividad se realizará el domingo 23 de agosto y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, contemplando el recorrido de ida y vuelta. El punto de encuentro será la Casa de las Artesanas, desde donde partirá el grupo a las 13 horas.

 

Durante el trayecto, los participantes podrán recorrer los bosques de lengas y disfrutar de distintos paisajes cordilleranos, con sectores cubiertos de nieve y vistas panorámicas de Lago Rosario.

 

Al regresar, la propuesta incluye una merienda típica del lugar, elaborada por los propios guías, como cierre de la experiencia.

 

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 2945 330159 o al 2945 694476 para obtener más información y realizar reservas.

 

 

A.M.D

 

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