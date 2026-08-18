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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Más de 10 disciplinas siguen en carrera en los Juegos de Montaña de Esquel

Luego del paso del campeonato de vías en el Club Andino y la prueba nocturna en el Cerro La Cruz, el cronograma de actividades continuará desplegándose hasta fin de mes en distintos puntos de la ciudad. 
Por Redacción Red43

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Los Juegos de Montaña continúan su desarrollo en la ciudad de Esquel con una agenda que combina competencias en distintos escenarios naturales y espacios formativos abiertos a la comunidad. La propuesta, que contempla más de diez disciplinas deportivas, mantendrá sus actividades programadas hasta fin de mes.

 

El calendario tuvo sus primeras fechas con el Cross Nocturno Trepada a "La Cruz", una prueba que superó los 140 competidores inscriptos en un recorrido de exigencia física. En paralelo, las instalaciones del Club Andino Esquel albergaron el campeonato de vías de escalada deportiva, con una nutrida concurrencia de atletas, entrenadores y familias que acompañaron el desarrollo de las pruebas.

 

 

 

Además de las instancias competitivas, el programa incorporó un espacio de capacitación abordando la prevención y la salud en el ámbito deportivo. En este marco, los profesionales José Telechea y Fernando Macayo brindarán la charla "Apto Médico", orientada a la importancia de los controles clínicos periódicos para una práctica física segura.

 

La actividad se llevará a cabo este miércoles 19 de agosto a las 20:00 horas en la Residencia Deportiva, ubicada en Alvear 2201. La convocatoria es abierta a deportistas, entrenadores, profesores de educación física y público general. En tanto, las inscripciones para el resto de los certámenes deportivos que componen el evento siguen disponibles en el sitio web de la Secretaría de Deportes de Esquel.

 

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