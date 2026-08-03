Rubén Álvarez confirmó el regreso de las sesiones del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Esquel retomará este viernes el período ordinario de sesiones tras el receso invernal. La actividad comenzará a las 9:30 en el Centro Cultural Melipal y estará precedida por el trabajo de las distintas comisiones, que desde este lunes volvieron a reunirse para avanzar con los expedientes que serán tratados en las próximas semanas.

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, explicó que las comisiones ya retomaron su funcionamiento para poner en marcha la agenda legislativa.

"El día viernes, a las 9:30 en el Melipal, comienza el segundo período de sesiones, la segunda mitad del año. Ya a partir de hoy estamos trabajando con todas las comisiones a pleno", señaló.

En ese sentido, indicó que la primera sesión tendrá un orden del día acotado, ya que muchos de los proyectos aún requieren informes técnicos y dictámenes legales.

"No va a ser mucho en cantidad, porque para pedir los informes técnicos y los asesoramientos legales tienen que estar constituidas las comisiones. En estas reuniones se piden los informes y van a estar para la próxima sesión", explicó.

Nueva integración del cuerpo

Uno de los momentos centrales de la sesión será la incorporación de la concejal Agostina Kadamoto que ocupará la banca vacante tras el fallecimiento de Juan Fernando González Raposeiras.

"Vamos a tener la asunción de la futura concejal, que ocupa el lugar que quedó vacante con el fallecimiento de Raposeiras. Vamos a tener la jura y, ojalá, también el bloque de Unión por la Patria defina quién será el presidente del bloque para poder votar ese nombramiento", expresó Álvarez.

El titular del cuerpo explicó que esa definición es importante para el funcionamiento legislativo, ya que la próxima semana comenzará el ingreso de nuevos expedientes y notas presentadas por vecinos e instituciones.

Temas en agenda

Álvarez adelantó que durante esta primera etapa del segundo semestre se avanzará en distintos expedientes relacionados con obras para la ciudad, aunque varios de ellos deberán esperar los dictámenes correspondientes.

"Todo lo que es convenios para obras de adoquinado y obras como el Parque Lineal y el gimnasio del Chanico Navarro necesitan del dictamen legal, así que van a estar para la próxima sesión, pero ya se están tratando en las comisiones", indicó.

Asimismo, señaló que también se abordarán pedidos presentados por vecinos y otros temas que permitirán al Ejecutivo avanzar con obras de mayor envergadura.

Primeras experiencias

Agostina Kadamoto participó este lunes de las reuniones de comisión para comenzar a interiorizarse sobre el funcionamiento del Concejo antes de prestar juramento.

"Estuvo desde hoy temprano participando en la Comisión de Obras Públicas y parte de la Comisión de Legales. Es una forma de entender cómo funciona la mecánica de las comisiones; nada mejor que venir y presenciarlas para estar al tanto de cómo es la discusión política de cada uno de los temas", comentó Álvarez.

Además, destacó que durante la reunión de Obras Públicas ya se debatieron asuntos de relevancia para la ciudad, entre ellos situaciones vinculadas a terrenos ocupados y otros proyectos que el cuerpo buscará definir antes de fin de año.

MA