-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Concejo Deliberante
03 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Rubén Álvarez confirmó el regreso de las sesiones del Concejo Deliberante

El presidente del cuerpo adelantó que la primera sesión del segundo semestre incluirá la jura de Agostina Kadamoto y el tratamiento de expedientes que avanzaron durante el receso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de Esquel retomará este viernes el período ordinario de sesiones tras el receso invernal. La actividad comenzará a las 9:30 en el Centro Cultural Melipal y estará precedida por el trabajo de las distintas comisiones, que desde este lunes volvieron a reunirse para avanzar con los expedientes que serán tratados en las próximas semanas.

 

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, explicó que las comisiones ya retomaron su funcionamiento para poner en marcha la agenda legislativa.

 

"El día viernes, a las 9:30 en el Melipal, comienza el segundo período de sesiones, la segunda mitad del año. Ya a partir de hoy estamos trabajando con todas las comisiones a pleno", señaló.

 

En ese sentido, indicó que la primera sesión tendrá un orden del día acotado, ya que muchos de los proyectos aún requieren informes técnicos y dictámenes legales.

 

"No va a ser mucho en cantidad, porque para pedir los informes técnicos y los asesoramientos legales tienen que estar constituidas las comisiones. En estas reuniones se piden los informes y van a estar para la próxima sesión", explicó.

 

 

Nueva integración del cuerpo

 

Uno de los momentos centrales de la sesión será la incorporación de la concejal Agostina Kadamoto que ocupará la banca vacante tras el fallecimiento de Juan Fernando González Raposeiras.

 

"Vamos a tener la asunción de la futura concejal, que ocupa el lugar que quedó vacante con el fallecimiento de Raposeiras. Vamos a tener la jura y, ojalá, también el bloque de Unión por la Patria defina quién será el presidente del bloque para poder votar ese nombramiento", expresó Álvarez.

 

El titular del cuerpo explicó que esa definición es importante para el funcionamiento legislativo, ya que la próxima semana comenzará el ingreso de nuevos expedientes y notas presentadas por vecinos e instituciones.

 

 

 

 

Temas en agenda

 

Álvarez adelantó que durante esta primera etapa del segundo semestre se avanzará en distintos expedientes relacionados con obras para la ciudad, aunque varios de ellos deberán esperar los dictámenes correspondientes.

 

"Todo lo que es convenios para obras de adoquinado y obras como el Parque Lineal y el gimnasio del Chanico Navarro necesitan del dictamen legal, así que van a estar para la próxima sesión, pero ya se están tratando en las comisiones", indicó.

 

Asimismo, señaló que también se abordarán pedidos presentados por vecinos y otros temas que permitirán al Ejecutivo avanzar con obras de mayor envergadura.

 

 

Primeras experiencias

 

Agostina Kadamoto participó este lunes de las reuniones de comisión para comenzar a interiorizarse sobre el funcionamiento del Concejo antes de prestar juramento.

 

"Estuvo desde hoy temprano participando en la Comisión de Obras Públicas y parte de la Comisión de Legales. Es una forma de entender cómo funciona la mecánica de las comisiones; nada mejor que venir y presenciarlas para estar al tanto de cómo es la discusión política de cada uno de los temas", comentó Álvarez.

 

Además, destacó que durante la reunión de Obras Públicas ya se debatieron asuntos de relevancia para la ciudad, entre ellos situaciones vinculadas a terrenos ocupados y otros proyectos que el cuerpo buscará definir antes de fin de año.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
2
 Inés Deocarets QEPD
3
 Una pareja oriunda de Chubut murió aplastada por un árbol en Mendoza
4
 El Cerro 21, el centinela que sigue siendo testigo de la historia de Esquel
5
 Choque en Alvear y triple colisión de un taxista alcoholizado: los dos accidentes que marcaron el sábado en Esquel
1
 Taccetta anunció estudios estructurales y obras en la Escuela N° 7722 de Esquel
2
 Rubén Álvarez confirmó el regreso de las sesiones del Concejo Deliberante
3
 Conocer las historias detrás de cada libro: la Biblioteca Avellaneda abre un nuevo ciclo literario
4
 Trevelin reunió a equipos de toda la región en una nueva fecha de la Liga Recreativa de Newcom
5
 Montaña segura: consejos clave para disfrutar de los senderos sin riesgos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -