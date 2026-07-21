Agostina Kadomoto: "Atrás de cada consulta hay una historia que habla del termómetro de la sociedad"

Agostina Kadomoto está por asumir un nuevo desafío en su vida pública. Médica generalista del sistema de salud de Esquel y militante del Partido Justicialista, ocupará desde agosto una banca en el Concejo Deliberante tras el fallecimiento del concejal Fernando Raposeiras, una circunstancia que calificó como "lamentable", pero que asumirá con "mucho respeto y responsabilidad".

En diálogo con Red43, Kadomoto repasó el camino que la llevó desde la militancia barrial y universitaria hasta la política institucional.

Nacida y criada en Esquel, Kadomoto contó que su primer contacto con la política estuvo marcado por el compromiso social de su familia y por el histórico movimiento vecinal “No a la Mina”

"Mi primer recuerdo de la política tiene que ver con ver a personas organizándose por una causa común, que no buscaba un beneficio individual sino colectivo", recordó.

Explicó que su padre participó activamente del movimiento de No a la Mina y que su madre acompañó ese proceso desde el sostenimiento familiar, una experiencia que, siendo todavía una niña, le permitió comprender el valor de la participación ciudadana.

Esa vocación continuó durante la adolescencia, cuando junto a un grupo de compañeras impulsó la creación del Centro de Estudiantes de la Escuela N.º 735.

Tras finalizar la secundaria se trasladó a Buenos Aires para estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante su segundo año comenzó a militar en una agrupación política de la Facultad de Ciencias Médicas y a participar de voluntariados sanitarios en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ahí encontré una manera de combinar la formación médica con el compromiso social. Aprendí muchísimo de la política universitaria", afirmó.

También recordó que el movimiento feminista atravesó profundamente a su generación y terminó consolidando una parte importante de su identidad política.

"Encontré un perfil propio dentro del peronismo desde el feminismo y elegí formarme y militar también desde esa perspectiva."

El regreso a Esquel para trabajar en la salud pública

Kadomoto aseguró que desde el comienzo de su carrera tuvo claro que quería volver a vivir en Esquel y ejercer la medicina en el sistema público.

Se recibió en plena pandemia, en 2020, y un año después regresó para realizar la residencia en Medicina General en el Hospital Zonal Esquel. Tras completar su especialización decidió continuar trabajando en los centros de salud del área externa.

"Siempre supe que quería hacer medicina general porque es una especialidad cerca de la gente, pensada para la salud pública."

Una vez instalada nuevamente en Esquel retomó su militancia dentro del Partido Justicialista y comenzó a involucrarse activamente en la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio, espacio que hoy considera su principal lugar de construcción política.

En 2023 fue convocada por Juan Manuel Peralta para integrar la lista de concejales del Partido Justicialista. Si bien no esperaba asumir una banca en el corto plazo, explicó que siempre entendió que integrar una lista implicaba estar preparada para ocupar ese lugar si las circunstancias lo requerían.

"No estuve en esa lista para completar un espacio. Cada persona que integra una lista tiene la responsabilidad de asumir si llega el momento."

"La banca representa a quienes confiaron en nosotros"

Sobre la decisión de asumir como concejal, Kadomoto remarcó que nunca tuvo dudas.

"La banca tiene mi nombre y mi apellido porque me tocó a mí, pero representa a un montón de vecinos y vecinas que pusieron un voto de confianza esperando que podamos transformar alguna realidad."

En ese sentido sostuvo que ejercer un cargo público implica responder al compromiso asumido con la ciudadanía.

"Cuando uno acepta integrar una lista también acepta la responsabilidad de ocupar ese lugar cuando sea necesario."

Seguirá siendo médica

Uno de los aspectos que dejó más claros durante la entrevista fue que no abandonará su trabajo dentro del sistema público de salud.

"La universidad pública me formó y el sistema público de salud de la provincia me permitió hacer mi especialización. No estoy dispuesta a dejar ese trabajo."

Para Kadomoto, el consultorio representa mucho más que un espacio de atención médica. Considera que allí puede conocer las verdaderas problemáticas sociales que atraviesan los vecinos.

"Muchas veces detrás de un dolor de garganta aparece la pérdida de un trabajo, una situación de violencia, un problema de salud mental o dificultades económicas. El consultorio me permite entender el verdadero termómetro social de Esquel."

Por eso sostiene que ambas tareas se complementan.

"Soy mejor militante por ser médica."

Los desafíos que proyecta en el Concejo

Aunque reconoció que primero deberá aprender el funcionamiento del Concejo Deliberante y apoyarse en la experiencia de sus compañeros de bloque, Kadomoto aseguró que llega con algunas prioridades definidas. Explicó que le interesa especialmente trabajar sobre el rol que puede asumir el municipio en materia de salud pública, entendiendo que, si bien la atención sanitaria depende de la Provincia, los gobiernos locales tienen herramientas para fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el acompañamiento de distintas políticas públicas.

Asimismo, señaló que buscará incorporar la perspectiva de género como una mirada transversal dentro del trabajo legislativo y no solamente en los proyectos vinculados específicamente a la violencia por motivos de género. Considera que esa perspectiva debe atravesar todas las decisiones que se tomen en el ámbito del Concejo.

Otra de las improntas que pretende darle a su gestión será el fuerte vínculo con el territorio. Desde su experiencia en la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio afirmó que el contacto cotidiano con los vecinos será el principal insumo para su tarea como concejal. En ese sentido, remarcó que no concibe la banca como un espacio personal, sino como una herramienta para canalizar las demandas de los barrios más postergados de Esquel.

"La banca no es mía; es de todas aquellas personas que puedan utilizarla para mejorar alguna realidad. Quiero que sea una puerta más para que los vecinos puedan acercar sus inquietudes, gestionar soluciones y hacer escuchar su voz", expresó.

El presente del Partido Justicialista

Sobre la situación del Partido Justicialista, Kadomoto consideró que el espacio atraviesa un proceso saludable de debate interno.

Valoró las elecciones partidarias realizadas en los últimos años y sostuvo que las diferencias fortalecen la construcción política.

"Tenemos distintas miradas, pero compartimos el objetivo de construir una ciudad, una provincia y un país donde nadie quede afuera."

Además, afirmó que el trabajo con vistas a las elecciones de 2027 ya comenzó.

"Los proyectos para 2027 no se construyen en 2027. Se construyen ahora, discutiendo qué modelo de ciudad queremos."

A lo largo de toda la entrevista hubo una palabra que se repitió una y otra vez: responsabilidad. Responsabilidad para ejercer la medicina, para militar, para representar a quienes la votaron y para asumir una banca que llega en un contexto doloroso.

Al cierre de la conversación, ante la consulta sobre si se imagina ocupando mayores responsabilidades políticas en 2027, respondió con una sola palabra: "Sí".

Una respuesta breve que dejó abierta la posibilidad de seguir construyendo una carrera política que, según sostuvo durante toda la entrevista, busca mantener un mismo hilo conductor: el compromiso con la salud pública, el trabajo territorial y la representación de los vecinos de Esquel.