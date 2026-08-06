Sosa: "Mientras la Justicia no resuelva, nosotros vamos a seguir llevando nuestros residuos"

El director de Gobierno de Trevelin, Marcelo Sosa, afirmó que el municipio continuará utilizando la Planta de Tratamiento de Residuos mientras no exista una resolución judicial.

Consultado por Red43, el director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin, Marcelo Sosa, sostuvo que el municipio continuará utilizando la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. "Mientras la Justicia no resuelva, nosotros vamos a seguir llevando nuestros residuos", afirmó el funcionario.



De esta manera, Trevelin ratificó su postura en el conflicto que mantienen ambos municipios respecto al uso de la infraestructura del centro de tratamiento.



Recordemos que el Intendente de Esquel, Matías Taccetta, había expresado que se esperaba la respuesta del municipio vecino: “Veremos cuál es el posicionamiento, qué nos contestan desde Trevelin, cuál es la voluntad en cuanto a financiar esta obra que se ha hecho”.



Recordemos que Taccetta había señalado que Trevelin fue notificado sobre la fecha límite para utilizar el módulo 1, construido anteriormente con fondos del Gobierno Nacional.



En tanto sobre el modulo 2, el intendente señaló que “nuestra voluntad es que sea utilizado por las personas que lo han financiado, que son los vecinos de nuestra localidad”.